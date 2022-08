Kuka on vastuussa, kun huijari vie rahasi?

Finanssiala odottaa kansalaisilta jonkin verran maalaisjärkeä verkkoasioinnissa.

Tekstiviesti, sähköposti tai jopa puhelinsoitto. Nettihuijareilla on monet konstit, mutta viime kädessä tavoitteena on tyypillisesti varastaa ihmisen henkilökohtaiset tiedot kuten maksukortin numero. Mutta kuka on vastuussa rahojen menetyksestä?

Finanssialan organisaatio FINE listaa sen pankkilautakunnan käsittelemiä tapauksia maksukortin oikeudettomasta käytöstä. Vastuunjako uhrin ja pankin välillä ei lautakunnan päätösten valossa ole lainkaan yksiselitteistä.

Lue lisää: Näin OP:n asiakkaiden kortti­tiedot vietiin – kierolta petokselta ei voi suojautua

Esimerkiksi vuonna 2016 uhrin katsottiin olevan vastuussa 4600 euron menetyksestä, joka sai alkunsa pankin nimissä lähetetystä sähköpostista. Sen aiheena oli turvallisuuspäivitys, ja huijari myös soitti uhrille tekeytyen pankin turvallisuusosaston johtajaksi.

Uhri luovutti huijarille tunnuslukujaan, mutta ymmärsi tulleensa huijatuksi pian puhelun jälkeen. Lautakunta kiinnitti huomiota yleissivistykseen ja pankin ehtoihin.

Pankkilautakunta katsoi, että asiakkaan olisi tullut yleisen tietämyksen ja hänelle lähetetyn sähköpostin muotoilun ja sisällön perusteella ymmärtää, ettei sähköposti ollut pankin lähettämä. Myös pankin verkkopalvelutunnusehdoissa oli nimenomaisesti kielletty muun muassa kirjautuminen verkkopalveluun sähköpostilla lähetetyn linkin kautta sekä verkkopalvelutunnusten tai niiden osan kertominen puhelimessa suullisesti niitä kysyvälle.

Uhrin katsottiin syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen.

Pankkilautakunta katsoi asiakkaan menettelyn kokonaisuutena poikkeavan selvästi ja olennaisesti siitä, mitä huolelliselta verkkopankkitunnusten haltijalta vaaditaan. Asiakkaan menettely osoitti kokonaisuutena arvioiden maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta. Pankkilautakunta ei suosittanut asiassa hyvitystä.

Samoin kävi uhrin menetettyä lähes 2500 euroa pankin nimissä soittaneelle varkaalle vuonna 2017. Tunnuslukujen luovuttaminen puhelimessa tulkittiin törkeäksi huolimattomuudeksi muun muassa sen valossa, että pankki oli varoittanut tunnusten luovuttamisesta ja tietojenkalastelusta eri kanavissaan. Lisäksi useat lehdet olivat varoittaneet samasta asiasta.

FINEn mukaan pankit ovat myös aikaisempaa useammin alkaneet katsoa asiakkaan menettelyn ilmentävän törkeää huolimattomuutta.

Kolmannessa tapauksessa vuodelta 2014 tietoja kalasteltiin tekstiviestillä. Vastaanottajalle väitettiin perintätoimiston nimissä, että hänellä on avoin lasku. Uhri ohjattiin verkkosivulle, jonne hän syötti verkkopankkitunnuksensa tarkastaakseen, mistä laskusta oli kysymys. Tämä johti 3800 euron menetyksiin.

Lue lisää: ”Uusi maksunsaaja lisätty” – kavala pankkihuijaus yleistyy hurjaa vauhtia

Tällä kertaa lautakunta suositti pankkia korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

Lautakunta katsoi, että vaikka asiakkaalla ei olisi ollut aiemmin mitään tekemistä kyseisen perintätoimiston kanssa, oli hän voinut perustellusti ajatella jonkin maksamatta jääneen laskun perinnän saatetun perintätoimiston hoidettavaksi.

Myös tilausansoja on käsitelty. Näissä uhri harhautetaan tilaamaan olematon kuukausipalvelu, joka voi ajan mittaan koitua kalliiksi. Täkynä on esimerkiksi erittäin halpa puhelin tai muu tuote tai jokin arvonta.

Vuonna 2016 henkilö maksoi 1 euron television internetissä yhdistelmäkortillaan luullen asioivansa Suomessa toimivan kodinelektroniikkaketjun kanssa. Yhtä euroa seurasi 79 euron veloitus muutaman päivän kuluttua.

FINEn mukaan tällaiset tilanteet ovat vaikeita sekä asiakkaalle että pankille, mutta myös pankkilautakunnalle. Syy on se, että tapahtuneen tiimoilta on usein vaikeaa saada luotettavaa selvitystä. Kyseisessä tapauksessa lautakunta suositti pankkia hyvittämään uhrin vahingon täysimääräisesti.

Lautakunnan päätökset ovat suosituksia. Ne eivät sinänsä kerro lopullista totuutta siitä, miten uhrille kävi.