Teknologiayhtiö Oracle on uuden kanteen kohteena roolistaan ihmisten tietojen kerääjänä ja kauppaajana.

Kuluttajille vähemmän tunnettu yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Oracle rakensi maailmanlaajuisen tietokannan, jossa on mukana 5 miljardia ihmistä ja joka tuottaa yhtiölle noin 43 miljardin euron vuotuisen liikevaihdon.

Näin kiteyttää irlantilainen voittoa tavoittelematon ja kansalaisvapauksia ajava järjestö Irish Council for Civil Liberties (ICCL). Järjestö nosti Oraclea vastaan viime viikon perjantaina kanteen Kaliforniassa ”kaikkien niiden nettikäyttäjien puolesta, joiden yksityisyyttä Oracle on loukannut”.

ICCL sanoo Oraclen rakentaneen globaalin vakoilukoneiston ja yhtiön olevan tärkeä osa seurantaan ja tietojen kauppaamiseen perustuvaa markkinaa. Kanteen perusteena käytetään muun muassa Oraclen perustajan Larry Ellisonin videoitua esitelmää vuodelta 2016.

Esityksessään Ellison hahmotti, kuinka Oraclen laajaa tietokantaa voidaan käyttää ihmisten ostoskäyttäytymisen ennustamiseen. Tuolloin yhtiö käytti tietokannastaan nimeä Oracle Data Cloud, mutta nykyisin sen nimi on Oracle Advertising.

– Meillä on itse asiassa enemmän kuluttajia datapilvessämme kuin Facebookilla, Ellison ylpeili tuolloin.

Väitteet 5 miljardista ihmisestä eivät siis ole lainkaan uusia ja ne perustuvat Oraclen toimitusjohtajan omaan lausuntoon. Järjestö ei perustele sitä, miksi heiltä kesti noin 6 vuotta käynnistää kanne.

Oraclen julkaisemiin muihin tietoihin perustuen ICCL katsoo käyttäjistä kerätyn muun muassa ihmisten nimet, kotiosoitteet, sähköpostiosoitteet, ostokset verkossa ja fyysisissä kaupoissa, fyysiset liikkumiset maailmassa, tulot, kiinnostuksen kohteet ja poliittiset näkemykset.

– Oracle on loukannut miljardien ihmisten tietosuojaa ympäri maailman. Tällä Fortune 500 -yhtiöllä on vaarallinen hanke seurata, minne jokainen ihminen maailmassa menee ja mitä he tekevät. Me ryhdyimme näihin toimiin pysäyttääksemme Oraclen vakoilukoneiston, sanoo ICCL:n edustaja Johnny Ryan tiedotteessa.

Oracle ei ole toistaiseksi kommentoinut kannetta.