Tietomurtajat anastivat varaosaverkkokauppa Autodocin asiakkaiden henkilötietoja tunkeutumalla yhtiön sisäisiin järjestelmiin.

Suomessakin suosittu saksalainen autojen varaosakauppa Autodoc on joutunut tietomurron kohteeksi, kertoo yhtiön asiakkailleen lähettämä tiedote.

Autodocin mukaan hyökkääjät onnistuivat tunkeutumaan yhtiön sisäiseen ”kommunikaatiotyökaluun” ja sitä kautta anastamaan asiakkaiden henkilötietoja. Hyökkäys saatiin yhtiön mukaan pysäytettyä pikaisesti, mutta järjestelmistä onnistuttiin silti kaapimaan tietoja.

Tietomurrossa vietiin Autodocin asiakkaiden nimiä, tarkkoja kotiosoitteita, puhelinnumeroita sekä sähköpostiosoitteita. Salasanoja, luottokorttitietoja tai pankkitietoja hyökkääjät eivät kuitenkaan yhtiön mukaan onnistuneet varastamaan.

Autodoc kuitenkin varoittaa, että vietyjä tietoja voidaan jatkossa käyttää muiden tietojen kalasteluun huijauspuheluilla sekä -viesteillä tai jopa mahdollisiin identiteettivarkauksiin.

Yhtiö painottaa, etteivät yritykset tai pankit lähtökohtaisesti tavoittele asiakkailtaan mitään tietoja viesteillä, joissa painotetaan kiirettä, hätää tai pikaista toimintaa.

– Jatkossa teidän kannattaa olla varuillanne, mikäli joku pyytää teitä lähettämään tai siirtämään jotain tietoja puhelimitse, tekstiviestitse tai sähköpostitse, Autodocin tiedotteessa sanotaan.

Verkkokaupalla on täysin suomenkieliset sivut ja runsaasti suomalaisia asiakkaita. Toistaiseksi ei ole tiedossa, monenko asiakkaan tiedot ovat varastettu ja kuinka moni näistä on suomalainen. Ilta-Sanomat on pyytänyt Autodocilta lisätietoja tapauksesta tiistaiaamuna.

