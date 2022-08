Viranomainen varoittaa kiristyksestä: ”Älä usko!”

Suomessa on alkanut pornokiristysten uusi aalto.

Suomalaisille lähetetään parhaillaan sähköpostitse runsaasti pornokiristysviestejä. Tyypillisesti viestissä väitetään, että vastaanottajan laitteelle on murtauduttu ja hänen pornokatseluaan sekä masturbaatiotaan on kuvattu salaa webbikameralla ja häntä kiristetään videon julkaisulla.

Asiasta varoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

– Rikolliset ovat taas aktivoituneet ja uusi pornokiristyskampanja on käynnissä. Huijarit väittävät kuvanneensa vastaanottajaa ja uhkaavat kuvien julkaisulla, ellei maksua suoriteta. Älä usko huijareita! Älä suostu kiristykseen, viranomainen kirjoittaa.

Viestit ovat valetta, eikä niihin tule reagoida muuten kuin poistamalla ne. Lunnaita ei tule missään nimessä maksaa.

Kyberturvallisuuskeskus pyytää ilmoitusta sellaisista viesteistä, joiden otsikko on jotain muuta kuin Olen pahoillani tai There is an overdue payment under your name. Please, settle your debts ASAP tai Älä unohda maksamatonta maksuasi. Maksa velkasi loppuun.

Lunnaita pyydetään yleensä bitcoin-virtuaalivaluutassa. Halutessaan sähköpostiviestissä olevan bitcoin-lompakon osoitteen (pitkä numerosarja) voi ilmiantaa Bitcoin Abuse -sivustolle. Kopioi viestissä näkyvä bitcoin-lompakon osoite kohtaan Bitcoin Address ja valitse ilmiannon tyypiksi Sextortion.

Kiristysviestejä tehostetaan usein siten, että se näyttää tulevan vastaanottajan omasta sähköpostiosoitteesta tai viestissä on mukana hänelle tuttu salasana. Jälkimmäinen on peräisin jostain vanhasta tietovuodosta, eikä ole todiste laitteelle murtautumisesta.

Pornokiristysviestejä on nähty Suomessa vuodesta 2018.

Lue lisää: Maailmalla valtavaa häiriötä aiheuttanut pornokiristys saapui Suomeen – lue viesti sanasta sanaan