Kimmo Rousku heittäytyi keskusteluun nähdäkseen, millä tavoin ”Jennifer” yritti kyniä uhrinsa. Lopulta huijarin viesteistä alkoi paistaa läpi syvä turhautuminen.

Rakkaushuijarit eli lempeä tarjoavat verkkorikolliset ovat yksi internetin kestovitsauksista. Nämä huijaavat suomalaisiltakin vuositasolla merkittäviä summia rahaa. Suomalaisten menetykset huijareille lasketaan miljoonissa.

Lue lisää: Yksi nettihuijausten tapa on erityisen karu: ”Tästä ei puhuta”

It-asiantuntija, Digi- ja väestötietoviraston VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku kohtasi kesäkuussa lähestymisyrityksen, josta poiki pitkä viestittely rakkaushuijarin kanssa. Rousku jatkoi keskustelua saadakseen huijarin paljastamaan menetelmänsä. Rousku kirjoitti asiasta LinkedIn-blogissaan.

Viestittely alkoi 22. kesäkuuta, kun ”kalifornialainen Jennifer Scott” aloitti Scrabble-sanapelin chatissa keskustelun. Pian hän halusi siirtää keskustelun ”jonnekin muualle”, eli WhatsAppiin.

Tässä vaiheessa ”Jennifer” teki virheen, sillä hänen viestinsä tuli +234-suuntanumerosta eli Nigeriasta. Rousku ei antanut tämän häiritä, vaan päätti viedä keskustelun loppuun.

Puhelinongelmien vuoksi Rouskun ”turvapuhelin” jäi pöydälle elokuun alkuun asti. ”Jennifer” olikin ehtinyt kaivata häntä kovasti heinäkuun puolivälissä. Olipa tältä tullut pieni rakkaudentunnustuskin, ”my love”. Lisäksi tämän puhelinnumero oli vaihtunut amerikkalaiseen.

”Jennifer” lähestyi Rouskua kuvalla ja pyysi saamaan sellaisen vaihdossa. Kuvan naisen kasvot on käsitelty tunnistamattomaksi, sillä kyseessä on todennäköisesti kuvavarkauden uhri.

Huijari lähetti myös nuoren vaaleatukkaisen naisen kuvan väittäen sitä omakseen. Rousku vastasi lähettämällä kuvan This Person Does Not Exist -sivulla tietokoneella generoiduista ihmiskasvoista.

”Jennifer” kertoi olevansa kampaaja, leski ja viisivuotiaan pojan yksinhuoltaja, joka kaipasi avioliittoon johtavaa tosirakkautta. Viesteissä alkoi myös näkyä yhä enemmän sydämiä ja pohdiskelua siitä, mihin suhde voi johtaa.

”Jennifer” lupaili uutta kuvaa itsestään. Mutta tämä ei onnistunutkaan, sillä ”Jenniferin” kamera ei toimisi ilman iTunes-lahjakorttia. Kyseessä on kuvamanipulaatio.

Huijarin peli alkoi paljastua, kun hän kertoi puhelimensa kameran kaipaavan korjausta. Ilman sitä hän ei voisi lähettää uusia kuvia itsestään. Korjaamiseen tarvittaisiin 200 dollarin arvoinen iTunes-lahjakortti.

Tällaista ei ”Jenniferille” ollut valitettavasti antaa, sillä Rousku sanoi, ettei hänen suomalainen luottokorttinsa kelpaa sellaisen ostamiseen ja kauppaankin on pitkä matka. Tämän jälkeen Jennifer tiesi, että Steam-lahjakortillakin saisi kameran kuntoon.

Rousku hankki 1,67 dollarin Steam-lahjakortin, jonka arvon hän muokkasi näyttämään 200 dollarilta. Kovasta yrittämisestä huolimatta ”Jennifer” ei saanut korttia toimimaan. Rousku tarjosi syyksi sitä, että se olikin ostettu euromääräisenä. Seuraavaksi ”Jennifer” pyysi 100 punnan lahjakorttia Wallmartista, mutta pyyntö kaatui siihen, ettei Suomessa ole Wallmarteja.

Seuraavaksi Rousku väitti kuulleensa Steamin tuesta, että ”200 dollarin lahjakortti” oli aktivoitu ja syytti ”Jenniferiä” epärehellisyydestä. Lisäksi Rousku väitti hakkereiden päässeen puhelimelleen ja sanoi epäilevänsä keskustelukumppaniaan yhdeksi heistä. Tämä kiisti syytökset ja oli pahoillaan epäilyksistä.

Vastoinkäymisten jälkeen ”Jennifer” tiesi kertoa saavansa puhelimensa korjattua jo 100 dollarin lahjakortilla.

Keskustelun pitkittyessä ”Jennifer” alensi lahjakorttivaateensa 200 dollarista 100:aan. Huijari yritti myös lisätä uskottavuuttaan yrittämällä soittaa, mutta puheyhteyttä ei missään vaiheessa päässyt syntymään – se olisi todennäköisesti paljastanut huijauksen.

Rousku pyysi vastineeksi ”Jenniferiltä” 50 dollaria luottamuksenosoituksena. Pyyntöön ei vastattu, mutta "Jennifer” tuntui kantavan suurta huolta puhelimeen tunkeutumisesta. Hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että Rouskun ei kannata kääntyä poliisin puoleen.

”Jennifer” ilmoitti kuitenkin tyytymättömyytensä asiantiloihin ja ilmaisi haluavansa siirtyä suhteessa eteenpäin. Tähän Rousku pyysi vastauksena kuvaa keskustelukumppaninsa henkilöllisyystodistuksesta. Toistaiseksi sitä ei ole kuulunut.

”Jenniferin” viesteistä alkoi paistaa läpi turhautuminen, kun rahaa ei kuulunut. ”On aika edetä suhteessamme”, vetosi hän.

Rousku toteaa bloginsa lopussa, että nyt nähdyssä tapauksessa oli kyse yrityksestä saada rahaa digitaalisilla lahjakorteilla. Lisäksi hän muistuttaa netin nyrkkisäännöstä, joka tulisi aina pitää mielessä.

– Kuten kaikessa digimaailmassa, jos jokin on liian hyvää ollakseen totta, se ei sitä yleensä ole – koskee myös tällaisia nopeasti eteneviä digitaalisia etäsuhteita, Rousku muistuttaa.

Vaikka peliin olisikin ilmestynyt tunteita, taloudelliset päätökset tulisi silti tehdä järjellä. Neuvon kysyminen kaverilta on yleensä hyvä idea. Rousku neuvoo myös googlettamaan kumppanin puhelinnumeron, sähköpostin, etsimään someprofiileita sekä tekemään käänteisen kuvahaun keskustelukumppanin kuvilla. Lisäksi huijausyrityksistä kannattaa keskustella perhepiirissä ja kavereiden kesken.

– Kuten kaikessa muussa verkkorikollisuudessa, ei kannata tuntea häpeää tai syyllisyyttä, jos tulee huijatuksi, vaan kertoa siitä avoimesti, koska se toivottavasti estää muita henkilöitä menemästä vastaaviin petoksiin, Rousku muistuttaa.

Asiantuntija toteaa myös, ettei ”vastahuijauksia” kannata lähteä tekemään omin päin. Se edellyttää muun muassa erillisiä laitteita ja turvaohjelmistoja oman turvallisuuden takaamiseksi.

Rousku teki myös gallupit Twitterissä ja LinkedInissä selvittääkseen rakkaushuijausten yleisyyttä. Aivan jokapäiväisiä ne eivät ole, sillä kummissakin yli puolet vastaajista kertoi, että ei ole sellaisia kohdannut. Tämä toisaalta saattaa myös kertoa valmistautumattomuudesta kohdata sellainen.