Näin Ukrainan IT-armeija kurittaa Venäjää nyt – ”Perheet eivät saa korvauksia tappajistaan”

Ukrainalaisten koordinoimat hakkerit ovat hyökänneet yli 600 kohdetta vastaan elokuussa.

Ukrainan IT-armeija on vapaaehtoisista koostuva, Venäjää vastaan verkossa taisteleva vapaaehtoisten joukko.

Venäjän aloitettua suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa, hyökkääjän pyrkimyksiä vastaan on taistellut Ukrainan armeijan lisäksi vapaaehtoisista koostuva Ukrainan IT-armeija, eli IT Army of Ukraine.

Ukrainalaisten koordinoima digitaalinen vastarinta tapahtuu Telegram-pikaviestimessä. Kanavalla määritellään päivittäiset kohteet, joita vastaan vapaaehtoiset tekevät palvelunestohyökkäyksiä. Tarkoitus on hankaloittaa venäläisten arkea ja tuoda sota näkyväksi näiden arkipäivään.

IT-armeija kertoo keskittyneensä elokuun aikana neljään pääkohteeseen: Venäjän postin verkkopalveluihin, Venäjän federaation eläkekassaan, verkkopankkeihin sekä videoneuvottelupalveluihin. Erillisiä hyökkäyskohteita oli runsaat 600.

IT-armeija väittää lamauttaneensa Venäjän postin palveluiden toimintaa sinä määrin, että pakettien lähettäminen ja vastaanottaminen on vaikeutunut merkittävästi. Samalla se vähentää postin tuloja, jotka vertaavat maan sotakassaan.

Toinen kohde on Venäjän federaation eläkekassa, joka maksaa korvauksia sodassa kaatuneiden ja haavoittuneiden sotilaiden perheille.

– Kyberhyökkäysten ansiosta sotilaiden perheet eivät ole saaneet maksuja tai korvauksia elävistä tai kuolleista tappajistaan, jotka osallistuvat sotaan Ukrainassa, IT-armeija perustelee puolestaan iskujaan eläkerahastoon.

Lisäksi vapaaehtoiset ovat ottaneet kohteekseen venäläispankkien mobiilipankit. IT-armeija väittää estäneensä palveluiden toimintaa.

Venäjän suurhyökkäyksen alettua länsimaiset videoneuvottelupalvelut lakkasivat suurimmalta osin toimimasta Venäjällä. Maa on korvannut näitä omilla ratkaisuillaan, joita vastaan on nyt hyökätty kahden viikon ajan.

– IT-armeija on estänyt pääsyn näihin, eivätkä ne ole toimineet kunnolla, hakkerit väittävät.

It-armeijan väitteitä on vaikea todentaa muista lähteistä. IS Digitoday on kuitenkin aikaisemmin todennut hakkerien kaatamiksi väitettyjen palveluiden olleen toiminnassa ainakin aika ajoin.

Ukrainan IT-armeijan Telegram-kanavalla on tällä hetkellä yli 236 000 tilaajaa. Maaliskuussa tilaajamäärä oli yli 310 000.

Venäläiset torjuvat iskuja muun muassa verkkopalveluja eri palvelimelle hajauttavilla sisällönjakeluverkoilla sekä geoblokkauksella, eli sallimalla yhteydet verkkopalveluihinsa ainoastaan Venäjältä tai Valko-Venäjältä.

Näitä estoja vastaan Ukrainan IT-armeija on iskenyt hyökkäämällä sisällönjakeluverkoja vastaan sekä käyttämällä venäläisiksi tai valkovenäläisiksi osoitteiksi tekeytyviä vpn-palveluita.