Kanadan poliisi paljasti käyttävänsä vakoiluohjelmia monenlaisen tiedon keräämiseen.

Kanadan kansallinen poliisi Royal Canadian Mounted Police käyttää vakoiluohjelmia, jotka pystyvät keräämään kohteen mobiililaitteesta muun muassa tekstiviestejä, valokuvia, videoita, äänitiedostoja, kalenterimerkintöjä ja pankkitietoja. Politicon uutisoima paljastus tehtiin poliisin tiedonannossa Kanadan edustajainhuoneelle.

Poliisin on myös mahdollista kytkeä laitteen mikrofoni tai kamera päälle etäältä. Vuosien 2018 ja 2020 aikana vakoiluohjelmaa on käytetty kymmenessä vakavien rikosten ja kansallisen turvallisuuden tutkinnassa oikeuden luvalla.

Tiedonannon mukaan poliisi tarvitsee vakoiluohjelmia, koska perinteiset televalvonnan keinot ovat aiempaa tehottomampia ihmisten viestinnän siirryttyä teleoperaattoreiden piiristä lukuisiin erilaisiin digitaalisiin palveluihin, joissa viestintä on usein myös päästä päähän -salattua. Politicon mukaan Kanadan tietosuojavaltuutettu ei ollut tietoinen tästä poliisin hankkeesta ja alkaa tutkia asiaa.

Käytettyä vakoiluohjelmaa tai -ohjelmia ei nimetty, mutta sellaisia työkaluja on saatavilla kaupallisilta toimijoilta. Niistä tunnetuin on israelilainen NSO Group, joka myy Pegasus-vakoiluohjelmaa puhelinten tarkkailuun. Pegasusta on käytetty myös joitakin suomalaisia vastaan.

Lue lisää: Mikko Hyppönen: Kännykkä­vakoilun takana oli valtio

Yhdysvaltain kauppaministeriö asetti NSO:n mustalle listalleen viime syksynä. Listalle joutuminen tarkoittaa, että yhdysvaltalaiset yritykset eivät enää saa myydä teknologiaansa NSO:lle.

Lue lisää: Vakoilu­ohjelma aiheutti skandaalin: tekijä joutui Yhdysvaltojen mustalle listalle

Poliisin tutkinnoissaan käyttämät työkalut ovat herättäneet huolta vakoiluohjelmia laajemmin ja myös Suomessa.

Keskusrikospoliisin lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaan keskittyvä yksikkö testasi amerikkalaisen Clearview AI:n kasvojentunnistusta mahdollisten uhrien tunnistamiseksi vuosien 2019–2020 taitteessa.

Seurauksena apulaistietosuojavaltuutettu antoi Poliisihallitukselle asiasta huomautuksen viime syksynä. Palvelun tietoturvallisuutta tai tietosuojalainsäädännön mukaisuutta ei ollut etukäteen varmistettu riittävällä tavalla.

Lue lisää: Poliisille huomautus – tällainen on sen kokeilema hämärä tunnistus­ohjelma

Samaan aikaan Kiina on viemässä kansalaistensa tarkkailun tasolle, joka on tähän asti tunnettu lähinnä dystooppisista scifi-elokuvista.