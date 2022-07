Anonyymit hakkerit väittävät iskeneensä Shanghain poliisin tietokantaan ja varastaneensa näin jopa miljardin ihmisen yksityistiedot.

Anonyymit hakkerit väittivät viime viikolla ryöstäneensä yli miljardin kiinalaisen henkilötiedot Shanghain poliisin tietokannasta.

Toistaiseksi mitään virallista vahvistusta vuodolle tai sen lähteelle ei ole saatu, mutta Kiinan valtion johto on jo ehtinyt muistuttaa tietoturvan tärkeydestä, kertoo South China Morning Post.

Maan pääministeri Li Keqiang painotti Kiinan valtioneuvostolle, että valtiollisten toimijoiden pitää ”puolustaa tietoturvaa ja suojella henkilötietoja, yksityisyyttä ja luottamuksellisia yritystietoja”. Kommunistipuolueen johtohahmoihin kuuluvan Lin mukaan tämä on elintärkeää, jotta kiinalaiset voivat kokea olevansa turvassa antaessaan tietoja julkisen sektorin palveluille.

Li ei suoraan maininnut väitettyä tietovuotoa, mutta lausunnon ajoitus vihjaa siihen, että hakkereiden väitteissä saattaa olla perää.

Talouslehti Wall Street Journalille viime viikolla aihetta kommentoineet tietoturva-asiantuntijat vahvistivat myös, että ainakin osa hakkereiden jakamasta paketista oli varmuudella aitoa dataa. Asiantuntijoiden mukaan tiedot päätyivät hakkereille suojaamattomasta verkkosivusta, johon kuka tahansa pääsi käsiksi ilman salasanaa.

Koko saatavilla olevan tietokannan koko oli 23 teratavua, mikä vastaa sittemmin netistä kadonnutta hakkereiden viestiä. Nimimerkillä ChinaDan-esiintynyt käyttäjä kaupitteli koko pakettia kymmenen bitcoinin eli noin 200 000 euron hintaan, mutta tiedossa ei ole, onko paketissa todella miljardin henkilön tiedot. Todisteena tekosistaan hakkerit jakoivat kuitenkin jo 750 000 ihmisen tiedot viestinsä yhteydessä.

Kiina ylläpitää massiivista valvonta- ja vakoilujärjestelmää, joka kerää suuria määriä tietoja kansalaisistaan virallisesti turvallisuussyistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan osa tietokannan sisällöstä koskikin Shanghain poliisille tehtyjä rikosilmoituksia vuosien varrella, liikennerikkomuksista perheväkivaltaan ja raiskauksiin.

Seuranta on kuitenkin nousemassa aivan uudelle tasolle. The New York Timesin mukaan poliisi on ympäri maata hankkimassa teknologiaa, joka valjastaa ihmisistä kerätyt tietomassat rikosten ja mielenosoitusten pysäyttämiseen ennen kuin ne tapahtuvat.

Automaatio menee rikosrekisterin omaavia ihmisiä pidemmälle käsittäen muun muassa etnisiä vähemmistöjä ja siirtotyöläisiä. Lehden mukaan järjestelmät voivat varoittaa poliisia esimerkiksi, jos huumeiden käyttäjä soittaa liian usein samaan numeroon, petoksen uhri yrittää matkustaa Pekingiin vedotakseen hallitukseen korvausten saamiseksi tai jopa jos mielenterveysongelmista kärsinyt henkilö menee koulun lähelle.