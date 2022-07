Scambaiter metsästää YouTube-videoillaan huijauksia tehtailevia rikollisia.

Huijausviestit ja -soitot ovat internet-ajan kestoriesoja, joiden täysi pysäyttäminen on pitkälti mahdotonta. Se ei kuitenkaan estä monia yrittämästä.

Sosiaalisessa mediassa on viime vuosina noussut yhä suurempaan suosioon YouTube-kanavia, joiden videoilla huijataan huijareita. Monella kanavista metsästetään etenkin Intiassa toimivia soittokeskuksia, joista käsin suuri osuus maailman huijauspuheluista soitetaan.

Yksi tunnetuimmista huijareiden vihollisista on mystinen tubettaja Scambaiter, joka väittää apureineen hakkeroineensa itsensä erääseen Punjabin osavaltiossa toimivaan huijauskeskukseen.

Todisteena tästä Scambaiter esittää hurjan määrän videomateriaalia, joka on hänen mukaansa peräisin huijareiden toimistorakennuksen hakkeroiduista valvontakameroista. Lisäksi tubettajan videolla on useita nauhoitettuja puheluita, jossa väitetyt huijarit yrittävät puijata uhreiltaan rahaa esiintymällä amerikkalaisen Best Buy -kauppaketjun työntekijöinä.

Todisteiden keruun ohella Scambaiter ja hänen apurinsa häiriköivät keskusta kaikin tavoin. He esimerkiksi väittävät sulkeneensa useaan otteeseen keskuksen internet-yhteyden pysäyttääkseen huijaukset ja tukkineensa huijareiden puhelimet valepuheluilla.

Scambaiterin video saa lopulta odottamattoman dramaattisen käänteen. Intian poliisivoimat marssivat sisään huijareiden toimistoon ja pidättävät koko paikalta löytyneen joukon.

Teknisesti Scambaiterin väitettyä hakkerointia ei voi pelkän videon perusteella todentaa, mutta Punjabin osavaltiossa sijaitsevan Mohalin kaupungin poliisi on virallisesti vahvistanut pidättäneensä viisi huijaria. Asiasta kertovat lukuisat intialaiset lehdet sekä Mohalin poliisilaitos Twitterissä.

Scambaiterin suorituksesta repesi nopeasti riemu sosiaalisessa mediassa, ja videon kommenttikenttä täyttyi onnittelijoista.

– Tuon mahtavan lopun ansiosta tämä tuntui kokonaiselta elokuvalta. Toivottavasti Intian poliisi pidättää jatkossakin tällaisia ihmisiä, eräs kommentoija kirjoittaa.

– Se, että tiedän näiden konnien jääneen kiinni, on jotain niin tyydyttävää, sanoo toinen.

– Minua hävettää, että fiksut intialaiset tekevät tällaisia huijauksia ja tuhlaavat elämäänsä. Toivoisin, että voisin itsekin pelastaa tuhansia huijauksen uhriksi joutuvia, eräs intialainen kommentoija puolestaan sanoo.

Samalla kehuja sai toiminnastaan myös Punjabin poliisi.

– Se, että Punjabin lainvalvojat olivat niin valmiita toimimaan tiedon saatuaan on mahtava uutinen. Hyvin erilaista kuin Delhin poliisin reaktio olisi, eräs kommentoija kirjoittaa.

Katso Scambaiterin video alta tai tästä linkistä: