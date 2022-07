Huijaussivustolle ohjaavat tekstiviestit ilmaantuvat aitojen viestiketjujen sekaan.

Toissa viikolla käynnistynyt S-Pankin nimissä tehtävä pankkihuijaus jatkuu yhä. Nyt rikolliset ovat jälleen vaihtaneet osoitetta, jonka avulla ihmisten pankkitietoja yritetään varastaa.

Tavanomainen huijaus alkaa tekstiviestillä, joka tulee S-Pankin aidolla lähettäjänimellä SPankki. Viesti on peräisin väärennetystä osoitteesta, mutta asettuu samaan viestiketjuun pankin aitojen viestien kanssa.

Yleisimmässä viestissä yritetään säikäyttää sen vastaanottaja ilmoittamalla, että hänen tililleen on lisätty uusi maksunsaaja. Huijausviestin tarkka sisältö voi vaihdella, mutta niille tyypillistä on kiireellisyyteen vetoaminen sekä vastaanottajalta pikaisten toimenpiteiden vaatiminen.

Lue lisää: Suomalaisiin kohdistuu petollinen pankki­huijaus: ”Tilit ja luotot tyhjennetty välittömästi”

Lue lisää: Varo! Kiero pankki­huijaus vaihtoi osoitetta: ”Uusi maksun­saaja lisätty”

Viimeisin Ilta-Sanomien tietoon tullut huijareiden käyttämä osoite oli smobiili-turva.com. Sivusto luotiin tämän viikon torstaina, mutta perjantaiaamuna se oli jo suljettu.

Toissa viikolla huijarit ohjasivat uhrejaan esimerkiksi Fi-Mobiili.com- sekä S-Pankki-Mobili.info -nimisille verkkosivuille. Myös nämä sivustot katosivat verkosta nopeasti, mutta rikolliset jatkoivat huijauksiaan toisilla osoitteilla.

Vaikka osoitteet katoavatkin äkkiä, kannattaa silti pysyä varuillaan. IS:llä on tiedossaan tapauksia, joissa uhrien tilille on tunkeuduttu välittömästi pankkitietojen petossivustoille antamisen jälkeen. Tileiltä on nostettu mahdollisimman paljon rahaa, ja tunnuksilla on yritetty ottaa lainaa.

S-Pankki vahvistaa IS:lle, että sama huijauskampanja on edelleen käynnissä. S-Pankki kertoi aiemmin tällä viikolla, että vastaavia huijauskampanjoita on käynnissä myös sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa.

Yksittäisiä huijaussivustoja saadaan pankin mukaan ajettua nopeasti alas, mutta niiden valtava määrä on tuottanut haasteita. Huijauskampanjan tahdin S-Pankki arvioi olevan kuitenkin laantumaan päin.

– Olemme viestineet asiakkaillemme tehostetusti tekstiviestikampanjasta ja pyrkineet lisäämään tietoa turvallisesta pankkiasioinnista. Tärkeintä on muistaa, että omia korttitietoja tai tunnuslukuja ei pidä luovuttaa kenellekään, S-Pankin viestintäpäällikkö Kaisa Pennanen kertoo sähköpostitse.