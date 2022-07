Main ContentPlaceholder

Tietoturva

Vuoden 2002 hitti­elokuvan kauhu­skenaariosta tulossa totta – NYT: Kiinalla hurjia suunnitelmia

Kiina pyrkii automaattisilla järjestelmillään löytämään rikolliset ennen kuin he syyllistyvät mihinkään, The New York Times kirjoittaa.

Valvontakamera Taivaallisen rauhan aukiolla Pekingissä kesäkuussa.