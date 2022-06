Kyberhyökkäyksen taustalla vaikuttavat Liettuan Kaliningradin rautatieliikenteelle asettamat rajoitukset. Todellinen tavoite saattaa olla psykologinen vaikuttaminen.

Liettuaan kohdistuu voimakkaita kyberhyökkäyksiä, joilla pyritään lamauttamaan maan infrastruktuuria. Hyökkäyksiä koordinoidaan Venäjältä käsin, ja asialla on itseään Kyberspetznaziksi kutsuttu kollektiivi, kertoo Security Affairs.

Hyökkäyksen kohteena ovat ainakin liettualaiset logistiikka- ja liikenneyhtiöt, suuret pankit, teleoperaattorit, lentokentät, energiayhtiöt, media sekä ministeriöt, presidentinkanslia ja poliisi. Iskut ovat hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä, jotka eivät tuhoa tietoa, mutta estävät sähköisten palveluiden normaalin toiminnan.

Hyökkäys liittyy Venäjän ja Liettuan kiristyneisiin väleihin. Liettua on alkanut estää rautatiekuljetuksia Venäjälle kuuluvaan, muusta Venäjästä erillään olevaan Kaliningradiin talouspakotteisin vedoten.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi aikaisemmin tällä viikolla, että seurauksia Liettualle on luvassa.

Hyökkäyksissä käytetään bottiverkkoja, eli kaapattujen laitteiden armeijoita. Asiantuntijat kuvailevat nyt nähtyjä hyökkäyksiä tehokkaiksi, mutta lyhytaikaisiksi. Niiden todellinen vaikutus saattaa perustua laajaan näkyvyyteen ja sen tuottamaan psykologiseen vaikutukseen – eli yhteen hybridivaikuttamisen muodoista.

Kyberspetznaz koordinoi toimintaansa Telegramissa. Sen yhteydet Venäjän hallintoon eivät ole tiedossa. Alaosastoihin jakautuva ryhmittymä on mahdollisesti valtion ohjailema samaan tapaan kuin Ukrainan IT-armeija tai se voi olla vapaaehtoisten venäjämielisten hakkerien muodostama yhteenliittymä. Rajojen vetäminen kybermaailmassa on vaikeaa.

Ryhmän kohteisiin ovat aiemmin kuuluneet järjestelmät Ukrainassa ja EU:n sekä Naton hallinnossa. Palvelunestohyökkäysten lisäksi se on määritellyt kybersabotaasin, tietomurrot ja -varkaudet sekä vakoilun osaksi toimintaansa.

Samaan aikaan Ukrainan vapaaehtoinen it-armeija jatkaa hyökkäyksiä venäläiskohteisiin. IT Army of Ukraine -Telegram-ryhmässä on 253 000 jäsentä. Sen tuoreimmat, tänään julkistetut kohteet ovat Venäjään armeijan ja yritysmaailman käyttämät digitaaliset palvelut. Myös sen iskut ovat hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä, joilla palvelut saadaan pois peliksi joksikin aikaan.

Viime viikolla ryhmän iskut viivästyttivät Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhetta Pietarin talousfoorumissa.