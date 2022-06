Saitko puhelun +242-numerosta? Tästä on kyse

Kyberturvallisuuskeskus kertoo, miten suomalaisia yritetään huijata juuri nyt.

Vuonna 2020 Suomeen tuli huijauspuheluita Marokosta. Nyt niitä on tullut kongolaisista numeroista.

Suomalaisille on soiteltu toukokuusta alkaen niin sanottuja häläripuheluita Kongosta, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus Kybersää-raportissaan. Niissä puhelin soi vain kerran tai pari ja jälkeen soitto katkeaa ennen kuin puheluun ehtii vastata.

Huijauksen idea on houkutella soittamaan takaisin kalliiseen ulkomaan numeroon. Tämä tunnetaan myös wangiri-huijauksena.

– Niihin ei kannata soittaa takaisin, viranomainen ohjeistaa napakasti.

Puheluun vastaaminen ei ole kuitenkaan vaarallista. Se ei ole Suomessa koskaan maksullista tai vaarallista.

Kongon tasavallan suuntanumero on +242. Puheluita saattaa tulla myös Kongon demokraattisesta tasavallasta suuntanumerosta +243.

Jos puhelu vaikuttaa tulevan huijarilta, se kannattaa katkaista. Huijarin tunteiden loukkaaminen ei ole vaarallista.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan teleoperaattorit pystyvät tunnistamaan automaattisesti hälärihuijauksissa käytettäviä numeroita. Tämän ansiosta puheluita ei ole tullut niin paljon kuin niitä olisi voinut tulla.

Samaan aikaan puolustusta huijauspuheluita vastaan on parannettu. Teleoperaattoreilla on jatkossa velvollisuus estää soittajan numeron väärentäminen ja huijaussoittojen välittäminen puhelun vastaanottajille. Tämä suojaa kohtuullisen hyvin niin sanotuilta Microsoft- eli teknisen tuen huijauksilta, mutta ei niinkään hälärihuijauksilta.

Lue lisää: Nyt alkaa tapahtua: Viran­omainen iskee huijaus­puheluihin

Kyberturvallisuuskeskus mainitsee raportissaan myös runsaat huijaukset verkon osto- ja myyntipalstoilla. Etenkin Tori.fissä ja Facebookin kauppapaikalla tavaraa myyviä käyttäjiä on lähestytty usein. Tyypillisesti WhatsAppissa tai tekstareissa tehdyissä yhteydenotoissa tarjoudutaan ostamaan tuote ja maksamaan se ”kuriiripalvelun” kautta.

Lue lisää: Käytätkö Tori.fitä tai muita myynti­palstoja? Varo näitä viestejä

Tyypillisesti uhri ohjataan Postin nimissä väärennetylle verkkosivulle. Muitakin kuljetuspalveluita on nähty, kuten pienempi Fiuge. Verkkosivut pyytävät uhrin maksukortin tietoja.

Maksukortin tietoja ei tule koskaan luovuttaa. Maksamiseen riittää tilinumero. Vielä turvallisempi vaihtoehto on käyttää maksusovellusta, jossa käyttäjän henkilöllisyys on varmasti tiedossa. Tällainen on esimerkiksi MobilePay.

Lisäksi suomalaisia on lähestytty varsin uskottavilla huijausviesteillä S-Pankin nimissä sekä niin sanotuilla pornokiristysviesteillä, jossa verkkorikollinen väittää pitävänsä hallussaan masturbaatiokuvaa uhrista. Väite ei pidä paikkaansa.