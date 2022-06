Huijauksella on IS:n tietojen mukaan tyhjennetty suomalaisten tilejä.

Tällä viikolla alkanut S-Pankin nimissä tehtävä pankkihuijaus jatkuu. Verkkorikolliset ovat vaihtaneet verkkosivun osoitetta, johon ihmiset ohjataan.

Huijaus alkaa tekstiviestillä, joka tulee S-Pankin aidolla lähettäjänimellä SPankki. Väärennetyllä osoitteella lähetetty viesti asettuu samaan tekstiviestiketjuun pankilta tulevien aitojen viestien kanssa.

Viesti yrittää säikäyttää vastaanottajansa ilmoittamalla, että tämän tilille on lisätty uusi maksunsaaja.

IS:llä on tiedossaan tapauksia, joissa uhrien tilille on tunkeuduttu välittömästi pankkitietojen petossivustoille antamisen jälkeen. Tileiltä on nostettu mahdollisimman paljon rahaa, ja tunnuksilla on yritetty ottaa lainaa.

Lue lisää: Suomalaisiin kohdistuu petollinen pankki­huijaus: ”Tilit ja luotot tyhjennetty välittömästi”

Suomalaisille tänään lähetetyt tekstiviestit ohjaavat Fi-Mobiili.com-nimiselle verkkosivulle. Toissa päivänä osoite oli S-Pankki-Mobili.info.

Kumpikin verkkosivu on nyt suljettu. Petollisen verkkosivun osoitteen ketterä vaihtaminen viittaa kuitenkin siihen, että huijaus saattaa jatkua uusilla verkkosivuilla. Myös muiden pankkien nimissä saattaa tulla vastaavia viestejä.

Tänään nähty huijaussivun verkko-osoite on rekisteröity eilen 16.6. Toissapäiväisen huijauksen sivu on rekisteröity 14.6. Osoitteet on rekisteröity kalifornialaisen OwnRegistrar-välittäjän kautta, mutta nykykäytännön mukaisesti sivujen rekisteröijä ei ole julkista tietoa.

S-Pankin tietoturvapäällikkö Janne Eskelinen kertoi eilen IS Digitodaylle pankin työskentelevän huijaussivustojen sulkemiseksi. Kyseessä on kuitenkin kissa-hiiri-leikki, jossa verkkorikolliset ovat yleensä askeleen edellä.