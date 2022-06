Tori.fi luottaa asiakkaidensa ymmärtävän, että palvelun suosiolla on myös varjopuolensa.

Suositussa netin kauppapaikassa Tori.fi:ssä saa olla jatkuvasti varuillaan. Menossa on rikollinen kampanja, jossa tavoitteena on varastaa myyjän rahat.

Sisä-Suomen poliisi kertoi kesäkuun puolivälissä saaneensa useita ilmoituksia netin kauppapaikoilla tehdyistä huijauksista, jotka noudattavat samaa kaavaa.

Huijarit yrittävät saada myyjän suostumaan myytävän tavaran toimittamiseen kuriiripalveluilla ja jakavat linkin aidolta näyttävään palveluun, jonne pyydetään syöttämään pankki- tai maksukortin tiedot ”maksun vastaanottamista varten”. Jos niin tekee, konnat veloittavat niin paljon kuin ehtivät.

Huijauksia on poliisin mukaan esiintynyt Facebookin kauppapaikalla ja Tori.fi-palvelussa. Jos myynti-ilmoituksessa on puhelinnumero, yhteydenottoja tulee etenkin WhatsAppin kautta, mutta myös tekstiviestitse. Useassa IS:n näkemässä tapauksessa keskustelija on sanonut olevansa ulkomainen opiskelija, kun myyjä on esittänyt kysymyksiä.

Huijaus ei ole uusi, mutta sen tahti vaikuttaa kiihtyneen. Torin mukaan heidän palvelussaan nähty huijauskampanja alkoi huhtikuussa. Täysin samantyyppinen huijaus kohdistettiin edellisen kerran Torin ja muiden suomalaisten markkinapaikkojen käyttäjiin talvella 2021. Samanlainen huijausaalto tapahtui Norjassa loppusyksystä 2021 ja heti perään Ruotsissa.

Jotkut ovat miettineet, ovatko huijarien yhteydenotot aitoja vai bottien eli ohjelmistorobottien tekemiä. Torin mukaan ”kyseessä on erittäin ammattimainen huijaus, joka näyttää yhdistelmältä manuaalista ja koneellista työtä”. Yhteydenotoissa käydään keskustelua myytävästä tuotteesta eli täysin automatisoitua se ei kuitenkaan ole.

Myös S-Pankki varoittaa samoista huijauksista. Pankki muistuttaa, ettei lähettäjälle tarvitse antaa muuta kuin tilinumero rahan vastaanottamiseksi. Maksukortin tietoja ei tule antaa.

Rikolliset voivat tietoonsa saamilla tunnuksilla pyrkiä myös lataamaan S-mobiilin asiakkaan nimissä. Jos saat puhelimeesi yllättäen vahvistuskoodin S-mobiilin lataamiseksi etkä ole itse juuri S-mobiilia ladannut, niin älä anna koodia kenellekään vaan ole yhteydessä S-Pankkiin. Koodia ei käytetä muuhun kuin S-mobiilin lataamiseen.

Torin mukaan valtaosa liki viidestä miljoonasta vuosittaisesta transaktiosta sujuu ongelmitta, mutta turvallisen ostamisen vinkit kannattaa pitää mielessä. Tori tekee yhteistyötä poliisin kanssa huijausten kitkemiseksi ja tiedottaa asiakkaitaan aktiivisesti, mutta onko ongelmasta koitunut imagohaittaa?

– Torissa käy kuukausittain yli 3,5 miljoonaa asiakasta. Kaupankäynti on palvelussamme aktiivista, ja asiakkaat ymmärtävät, että suosio houkuttelee mukaan myös toimijoita, jotka tavoittelevat omaa etua kauppakumppanin kustannuksella, Torin liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto sanoo.

Pitäisikö tai onko Torin mahdollista puuttua huijauksiin tehokkaammin?

– Toriin jätetään vuosittain 11 miljoonaa tarkistusprosessin läpikäynyttä ilmoitusta, ja kauppoja tehdään päivittäin keskimäärin 20 000 kappaletta. Valtaosa kaupankäynnistä sujuu mallikkaasti ja hyvän tavan mukaisesti, Tuomisto huomauttaa.

Tori muistuttaa edelleen, ettei sillä ole omaa maksujärjestelmää tai kuriiri- tai kuljetuspalvelua. Jos myyjää pyydetään kaupanteon yhteydessä vahvistamaan maksu linkin kautta, antamaan maksutietonsa tai hänet ohjataan Torin maksusivustolle, ei maksua tule suorittaa. Sen sijaan tulee ottaa yhteyttä Torin tukeen.

Kaupankäyntiin liittyvä keskustelu kannattaa lisäksi käydä Torin viestipalvelussa, jolloin keskustelu jää talteen.