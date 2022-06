Google Playssa haitallisia sovelluksia – ethän ladannut näitä?

Haittasovellukset yrittävät varastaa puhelimesta runsaasti tietoja, mikä uhkaa uhrin rahoja.

Googlen Android-sovellusten virallinen kauppa Google Play ei edelleenkään ole immuuni haittaohjelmille. Tästä todistaa uusin lista kaupasta löytyneistä haittasovelluksista, jonka kokosi Phone Arena eri lähteistä.

Uusimpien sovellusten joukossa on ainakin kolme sellaista, joita ehdittiin ladata kymmeniä tuhansia kertoja. Yhteensä latauksia on siis voinut kertyä yli 100 000 kappaletta.

Viimeksi löydetyt haittasovellukset:

Document Manager

Coin track Loan - Online loan

Cool Caller Screen

PSD Auth Protector

RGB Emoji Keyboard

Camera Translator Pro

Nämä levittivät haittaohjelmia, jotka varastavat puhelimesta muun muassa puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, salasanoja ja luottokorttien tietoja. Phone Arenan mukaan konnien tavoitteena on tehdä niin paljon henkilökohtaista ja taloudellista vahinkoa kuin vain mahdollista, ilman että uhri edes huomaa mitään.

Sovelluksia ei löytynyt enää Playsta, kun IS Digitoday etsi niitä tiistaina. Ne saattavat kuitenkin edelleen tehdä tuhojaan puhelimissa, joihin ne on asennettu. Monessa tapauksessa Google on kuitenkin jo poistanut sovelluksen laitteelta automaattisesti.

Ei ole kuitenkaan välitöntä syytä huoleen, jos puhelimessa on samankaltaisella nimellä varustettu sovellus. Esimerkiksi Document Manager -nimisiä sovelluksia on Google Playssa useampia, eivätkä kaikki ole suinkaan haitallisia.

Arvioi sovellusten luotettavuutta usealla mittarilla ennen lataamista. Arvosteluja on voitu esimerkiksi väärentää, ja joskus haitallinenkin sovellus voi olla hyvin ladattu. Katso, mitä muuta sama kehittäjä on aiemmin julkaissut.

Jos epäilet rahojesi vaarantuneen missä tahansa huijauksessa, ole aina ensin yhteydessä pankkiisi. Aikaikkuna rahojen pelastamiselle voi olla todella pieni.