Verottaja varoittaa huijauksesta: Hävitä tämä viesti

Veronpalautushuijaus jatkuu itsepintaisena. Viranomaisella on kuitenkin yksinkertainen ohje kaikille.

Verohallinnon nimissä lähetetään edelleen tekstiviestejä, joissa lupaillaan veronpalautusta. Tiedotteen mukaan parhaillaan liikkuva viesti alkaa ”Veroviranomaiset ovat päättäneet että saat hyvityksen”. Myöhemmin viestissä on ontuvaa suomea ja linkki haitalliselle verkkosivulle.

Viestiä on esiintynyt samanmuotoisena nyt kuukauden ajan.

Viesti on sama kuin loppukeväällä nähty. Verkkosivun osoitteesta voi jo katsomalla päätellä, ettei se kuulu Verohallinnolle. Sivun toimintaa ei kuvailla, mutta se todennäköisesti kerää henkilökohtaisia tietoja rikolliseen käyttöön.

– Meille on tullut ilmoituksia näistä tekstiviestihuijauksista nyt kuukauden ajan. On hienoa, että ihmiset aktiivisesti ilmoittavat huijauksista meille ja varoittelevat huijauksista esimerkiksi somessa. Sähköpostimuotoisia huijausviestejä on näkynyt jo vuosia, tekstiviestimuotoiset huijaukset ovat hieman uudempi ilmiö, erityisasiantuntija Jaakko Nummijärvi Verohallinnosta sanoo tiedotteessa.

Verohallinnon ohje on yksinkertainen: Älä klikkaa linkkiä, ja tuhoa viesti. Kaikki verotukseen liittyvät asiat voi hoitaa OmaVerossa. Huijauksien takia Verohallinnon lähettämissä viesteissä ei ole koskaan suoraa linkkiä OmaVeroon.

Usein rikolliset ajoittavat ja sovittavat huijauksensa ajankohtaisten tapahtumien mukaan. Verotuksen osalta toukokuussa oli palkansaajien veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät, kun taas kesällä aletaan maksaa veronpalautuksia.

Kaikkien veronpalautusten ja mätkyjen maksupäivät eivät kuitenkaan ole vielä edes tiedossa. Ne kerrotaan lopullisella verotuspäätöksellä.