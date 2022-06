WithSecuren tutkimusjohtaja kertoi Venäjän hybridivaikuttamisen olleen tehokasta, mutta nyt kaikki työ on valunut hukkaan.

Tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen latasi täyslaidallisen Venäjää ja sen presidenttiä Vladimir Putinia vastaan yhtiön järjestämässä Sphere-tietoturvakongressissa keskiviikkona.

Hyppösen mukaan Venäjä teki vuosikausien vaikuttamistyön tyhjäksi täysimittaisella maahyökkäyksellään Ukrainaan. Hän ei uskonut Venäjän hyökkäävän, koska se oli voitolla hybridisodassa länttä vastaan.

– Menetimme informaatiovaikuttamisen myötä EU-maan [Britannia], ja Yhdysvalloissa demokraattien ja republikaanien välinen kuilu oli syvempi kuin koskaan ja väkijoukko rynnäköi maan kongressiin, Hyppönen sanoi.

– Putinilla oli ennen Ukrainan sodan laajentamista kädessään voittavat kortit, mutta hän heitti ne roskiin 24. helmikuuta [täysmittaisen sodan alkaessa], Hyppönen sanoi.

Venäjä sai vastaansa länsimaat, jotka olivat yhtenäisempiä kuin aikoihin.

Hyppösen mukaan kybersodankäynti on silti osoittanut tehokkuutensa harmaalla alueella ennen varsinaisen sodan alkamista. Se on luonteeltaan tehokasta, edullista ja kiistettävissä olevaa. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että kyber- ja informaatiohyökkäysten todellista tekijää on hyvin vaikea näyttää toteen ja tekijä voi aina kiistää tekonsa.

Kyberaseiden erityisominaisuus on siinä, että ne hämmentävät kohteensa tavalla, johon tavanomaiset aseet eivät pysty. Esimerkiksi laajaa tuhoa vuonna 2017 kylvänyt NotPetya-kyberase oli naamioitu kiristyshaittaohjelmaksi, jolloin sitä pidettiin poliisiasiana.

Toimivalta viranomaisten kesken on kaikkea muuta kuin selvä asia tilanteen ollessa päällä.

” Jokaisen pitäisi kysyä, kuka on vastuussa minun maassani.

– Jokaisen pitäisi kysyä, kuka on vastuussa minun maassani, Hyppönen sanoi.

Venäjä on kuitenkin suurimmilta osin epäonnistunut kyberhyökkäyksissään Ukrainaa vastaan. Tämä johtuu Hyppösen mukaan siitä, että Ukraina on torjunut Venäjän jatkuvia hyökkäyksiä 8 vuoden ajan ja sillä on enemmän kokemusta kuin millään muulla Euroopan maalla.

Hyppösen mukaan Venäjä on epäonnistumassa kyberkampanjansa tavoitteessa, Ukrainan epävakauttamisessa ja Ukrainan kriittisten toimintojen lamauttamisella verkkohyökkäyksin.

Kyse ei ole siitä, ettei Venäjä yrittäisi. Hyppösen mukaan kyse on siitä, että Ukraina on onnistunut puolustuksessaan.

Hyppönen myös julisti, että kaikkien on valittava puolensa. Tämä ei tuntunut saavan yleisön jakamatonta kannatusta.

” Meidän on tehtävä valinta.

– Meidän on tehtävä valinta. Uskon, että me kaikki teemme sen Ukrainan ja demokratian puolesta pahuutta vastaan, Hyppönen sanoi ja taitteli rintataskuunsa sinikeltaisen nenäliinan.

Hyppönen ennusti Venäjän jäävän alamaihin myös sodan jälkeen.

– Sodan jälkeen Ukraina nousee, Venäjä ei, Hyppönen sanoi.

Hyppönen kehotti kaikkia yleisön edustajia tekemään ”control-z:n”. Tällä hän viittaisi samanaikaisesti Venäjän käyttämään Z-taistelutunnukseen ja Windowsin näppäinyhdistelmään ctrl-z, joka peruu edellisen toiminnan. Ilmaus oli vertauskuva Venäjän toimien estämiselle.

Hyppösen vahva kannanotto herätti yleisössä silmin nähden jonkin verran hämmennystä. Pääosin kansainvälinen yleisö antoi Hyppösen kannanoton jälkeen tavallista laimeammat aplodit.

IS Digitoday kuuli yleisön joukoista ulkomaisten vieraiden keskuudesta kommentteja, joiden mukaan politiikkaa ja tietoturvakongresseja ei pitäisi sekoittaa keskenään.