Tokmannin palveluntarjoajan virhe koskettaa kaikkiaan noin 400 000 kauppaketjun asiakkaan sähköpostiosoitetta, mutta vahinko voi olla tätä laajempi.

Kauppaketju Tokmanni varoittaa asiakkaitaan viikonloppuna tapahtuneesta virheestä uutiskirjeiden lähettämisessä tilaajien sähköposteihin. Yksi asiakas julkaisi Twitterissä Tokmannin viestin, jonka mukaan osa uutiskirjeistä lähti väärällä etunimellä ja/tai sähköpostiosoitteella.

Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkosen mukaan asiakas on voinut saada esimerkiksi viestin, joka alkaa väärällä etunimellä tyyliin "Hei Mikko" ja sitten kaikki muu on oikein. Tai sitten siellä on ollut mukana viestejä, jotka alkavat Hei Mikko ja aivan viestin alareunassa on hänen sähköpostiosoitteensa.

Tokmanni sanoo viestissään, että ”henkilötietosi ovat turvassa”. Heti perään sanotaan kuitenkin, että etunimi ja/tai sähköpostiosoite ovat saattaneet päätyä väärälle henkilölle. Nämä ovat henkilötietoja, eli viestissä on selvä ristiriita.

– Halusimme korostaa viestissä, että kyseessä on nimi ja/tai sähköpostiosoite, ei rekisterin henkilötiedot, kuten katuosoite, tilitieto tai verkkokaupan ostotiedot. Yksittäinen kuluttaja on nähnyt vain yhden väärän etunimen ja/tai yhden väärän sähköpostiosoitteen. Kukaan ei ole saanut tietoonsa asiakasrekisteriä kokonaisuudessaan, Mikkonen selittää.

– Kyse on markkinoinnin automaatiojärjestelmästä ja sen dynaamisista sisällöistä, ei asiakasrekisteristämme. Siellä asiakastiedot ovat turvassa.

Virhe johtui palveluntarjoajan tekemästä viallisesta ohjelmistopäivityksestä. Vika on paikannettu ja korjattu. Sen ei pitäisi toistua.

Kun mukaan lasketaan sekä ne, joiden tietoja joutui väärille ihmisille että ne, jotka vastaanottivat näitä tietoja sähköpostiinsa, koskee vahinko kaikkiaan noin 400 000 Tokmannin asiakasta.

Mikkonen kuitenkin huomauttaa, että virheen tehnyt palveluntarjoaja palvelee myös muita asiakkaita Tokmannin lisäksi. On siis hyvin mahdollista, että vahinko on Tokmannia laajempi.

– Mutta totta kai otamme tämän äärimmäisen vakavasti, koska tämä koskee omia asiakkaitamme, Mikkonen korostaa.

Johtajan mukaan Tokmanni teki asiasta oma-aloitteisesti ilmoituksen tietosuojaviranomaisille ja on käynnistänyt sisäisen tietoturvaselvityksen.

Tokmanni suosittelee, että virheellisen uutiskirjeen saaneet poistavat sähköpostit ja tyhjentävät sähköpostipalvelunsa roskakorin.