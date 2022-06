Mikko Hyppönen: Tässä on Suomen suurin uhkaaja verkossa nyt

WithSecuren tutkimusjohtajan mukaan valtiollisiin hyökkäyksiin kannattaa varautua, mutta nyt suurin uhka on muualla.

Suomen turvallisuustilanne on muuttunut Venäjän aloittaman Ukrainan sodan ja Suomen Nato-hakemuksen myötä. Tämän on varoitettu johtavan Suomeen kohdistuvaan häirintään ja kyberhyökkäyksiin.

WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kommentoi tietoturvayhtiön järjestämässä Sphere-tapahtumassa omaa näkemystään siitä, mikä on tällä hetkellä suurin Suomeen kohdistuva kyberuhka.

– Järjestäytyneet rikollisjengit, jotka ovat rahan perässä. Se on maantieteellisesti riippumatonta. Se on myös demokraattista, koska se kohdistuu kaikkiin tasapuolisesti, Hyppönen sanoi.

WithSecuren mukaan kiristysjengien toiminta on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi. Vaikka uusia toimijoita kiristysmarkkinoilla on aiempaa vähemmän, niiden toiminta on huomattavan ammattimaista.

WithSecuren teknologiajohtaja Christine Bejerascon mukaan suuri murros nähtiin vuonna 2020, jolloin siirryttiin kaksoiskiristyksiin eli toisen sukupolven kiristysohjelmiin. Ne paitsi salakirjoittavat, myös varastavat uhrinsa tiedot. Tällä tavoin uhreja voidaan kiristää tietojen julkaisemisella, vaikka nämä pystyisivätkin palauttamaan tietonsa varmuuskopioilta.

Kiristäjien ykköskohteiksi ovat muodostuneet yritykset. Hyökkääjät ovat nykyään myös varsin kykeneviä arvioimaan niiden maksukyvyn, jolloin lunnaat voidaan räätälöidä uhrin maksukyvyn mukaan.

Lue lisää: Rikollisilla on uusi ja poikkeuksellisen karu tapa kiristää – Mikko Hyppönen: ”He varastavat nyt ensimmäisenä...”

Lisäksi moni kyberrikollisjengi on varoissaan. Nämä ovat laittaneet ryöstösaaliinsa bitcoineihin, joiden arvo on vuosien mittaan monikymmenkertaistunut.

Kaikki vaarat eivät liity kyberrikollisuuteen. Hyppönen huomautti, että muiden asiantuntijoiden varoitukset Suomen kyberriskien kasvamisesta Ukrainan sodan ja Suomen Nato-hakemuksen johdosta ovat perusteltuja.

– Toki kannattaa olla huolissaan, Hyppönen sanoi.

Myös valtionlaitoksiin, suuriin yhtiöihin ja esimerkiksi puolustusteknologian yrityksiin kohdistuva vakoilu on merkittävä riski. Sitä tekevät muutkin kuin Venäjä.

– Hyvin vähän on [hyökkäyksiä] toistaiseksi nähty, mutta suojaukset on hyvä pitää ylhäällä.