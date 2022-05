Uusi NashStore joutui heti Ukrainan hakkeriarmeijan kohteeksi.

Venäjä on avannut oman sovelluskaupan Android-puhelinsovelluksille. NashStore, suomalaisittain ”meikäläisten kauppa”, aukesi sovelluskehittäjille voitonpäivänä eli 9. toukokuuta. Suurelle yleisölle kauppa avattiin maanantaina 16.5.

ANO Digital Platformsin kehittämän kaupan on tarkoitus tarjota venäläisille ja muille entisen Neuvostoliiton maiden kansalaisille sovelluskauppaa, johon talouspakotteet eivät vaikuta. Maksuliikenteen rajoittaminen on vaikeuttanut sovelluksista maksamista ja maksullisia sovelluskauppojen kautta tehtyjä tilauksia Venäjällä. NashStore on yhteensopiva venäläispankkien Mir-maksujärjestelmän kanssa.

NashStore on Google Payhyn verrattuna pieni. Kaupan oman ilmoituksen mukaan siellä on yli 1000 sovellusta, mitä ei voi pitää millään mittarilla suurena. Teknisesti sovelluskauppa on myös sovellus, eli sen voi ladata mihin tahansa Android-puhelimeen.

NashStore on joutunut heti julkistuksensa jälkeen Ukrainan koordinoiman IT Army of Ukraine -hakkerien hyökkäyksen kohteeksi. Sovelluskauppa on maalitettiin ryhmän Telegram-kanavalla eilen tiistaina eli päivää suurelle yleisölle aukeamisen jälkeen ja siihen on alettu kohdistaa vahvoja palvelunestohyökkäyksiä.

Yleensä Ukrainan hakkeriarmeijan hyökkäykset kaatavat nopeasti kohteena olevat palvelut. Kirjoitushetkellä NashStoren verkkosivu toimii, mutta itse palvelu ei ole käytettävissä.

Samaan aikaan hakkerien hyökkäyksen kohteena ovat Venäjän paikalliset tiedotusvälineet sekä digitaaliset allekirjoitukset. Jälkimmäiset ovat verkkoasioinnin mahdollistavia varmenteita ja niiden toimimattomuus estää tai vaikeuttaa sähköistä asiointia.

Ukrainan hakkeriarmeijan tarkoitus on tuoda sota näkyväksi tavallisten venäläisten arkeen. Alkukuusta iskut kohdistettiin Egaisiin eli Venäjän keskitettyyn alkoholin tuotannon ja ostojen raportointijärjestelmään, jonka käyttö on pakollista maan alkoholialan toimijoille. Operaatio hankaloitti alkoholin myyntiä maassa.

Hakkeriarmeija hyökkää tyypillisesti muutamaan kohteeseen ja vaihtaa kohteita parin päivän välein, kun venäläiset saavat suojaukset pystyyn.

Vaikka verkkohyökkäysten toteuttaminen Ukrainan tukemiseksi saattaisi tuntua hyvältä idealta, se on laitonta. Toiminta paitsi rikkoo Suomen lakia, se vie tekijänsä osalliseksi konfliktia. Muun muassa WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on muistuttanut, että verkkohyökkäysten toteuttaminen on ukrainalaisille juridisesti sallittua, mutta suomalaisille ei.

