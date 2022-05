Valtran emoyhtiö vahvistaa kyberhyökkäyksen, joka Keskisuomalaisen mukaan sulki traktorien tuotannon Äänekoskella.

Muun muassa Valtra-traktoreita valmistava amerikkalaisyhtiö AGCO kärsii kiristyshyökkäyksestä. Keskisuomalainen kertoi (maksumuurin takana), että hyökkäys on katkaissut tuotannon Valtran tehtaalla Äänekosken Suolahdessa.

Valtran toimitusjohtaja Jari Rautjärvi ei kiistänyt tietoja Ylelle, mutta ei kommentoinut asiaa mitenkään. Hänen mukaansa tehtaalla työskentelee vähän yli tuhat henkeä.

ACGO on julkaissut hyökkäyksestä yhden lehdistötiedotteen viime perjantaina. Sen mukaan kiristyshaittaohjelma iski torstaina 5. toukokuuta ja on vaikuttanut joihinkin tuotantolaitoksiin. AGCO odottaa tilanteen haittaavan liiketoimintaa useita päiviä ja mahdollisesti pidempään riippuen siitä, miten nopeasti järjestelmät pystytään korjaamaan.

AGCO ei ole kertonut lunnasvaatimusta, aikooko se maksaa kiristäjille tai saivatko hyökkääjät käsiinsä yhtiön arkaluonteisia tietoja. On myös epäselvää, mikä haittaohjelma on kyseessä ja mikä taho on hyökkäyksen takana.

Tietoturva-asiantuntija Graham Cluleyn mukaan AGCOn työntekijät Marktoberforfin tehtaalla Saksassa lähetettiin kotiin samoin kuin Beauvaisin tehtaan tuotantolinjan työntekijät Ranskassa.

Kiristyshyökkäykset ovat kasvaneet viime aikoina merkittäväksi uhkaksi eri teollisuudenaloilla ja niillä voi olla vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia, kuten Yhdysvaltain polttoaineen jakelua häirinneellä iskulla viime vuonna.

Raja kiristyshyökkäysten ja valtiollisten kyberhyökkäysten välillä saattaa olla kapea. Esimerkiksi kiristysohjelmajenginä tunnetuksi noussut Conti on ilmoittanut tukevansa Venäjää Ukrainan sodassa. Näin ollen sen ohjelmistoilla tehdyt hyökkäykset saattavat palvella suoraan Venäjän etuja.

Tietoturvayhtiö Check Point kuitenkin arvioi, että Suomessa tilanne on parantunut. Yhtiön mukaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa kiristyshyökkäysten viikoittainen keskiarvo oli 1 organisaatio 163:sta, mikä on 43 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.