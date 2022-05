Ukrainan johtama vapaaehtoisten hakkerien joukko häiritsee Venäjän alkoholin myynnin ja valmistuksen raportointijärjestelmää.

Ukraina johtaa hakkereista ja muista tietokoneammattilaisista kokoamaansa IT Army Ukraine -vapaaehtoisjoukkoa pikaviestin Telegramissa, jossa jaetaan päivittäin uusia maaleja hyökkääjille.

Hyökkäykset toteutetaan palvelunestohyökkäyksinä, jotka ottavat käytännössä pois pelistä maalitetut kohteet. Tätä varten käytetään hyökkäyksen koordinointiin tarkoitettua Death by 1000 Needles -nimellä tunnettua ohjelmistoa.

Kohteet ovat olleet hyvin vaihtelevia. Niiden joukossa on ollut niin mediaa, striimauspalveluita, pankki- ja maksupalveluita, lentoliikenteen palveluita kuin palvelunestohyökkäyksiltä suojaa antavia palveluita ja jopa ruokalähettipalveluita.

Eilen maanantaina ja tänään tiistaina Ukrainan it-armeija on hyökännyt Venäjän Egais-järjestelmää vastaan. Egais on vuodesta 2016 toiminut Venäjän federaation keskitetty alkoholin tuotannon ja ostojen raportointijärjestelmä, jonka käyttö on pakollista maan alkoholialan toimijoille. Maan alkoholia myyvät liikkeet on kytketty järjestelmään.

Maanantaisten hyökkäysten jälkeen it-armeijan ylläpitäjät lähettivät todisteiksi kuvakaappauksia venäläisestä verkkosivujen toimivuutta seuraavasta palvelusta. Siellä oli valituksia Egaisin toimimattomuudesta. Myös IS totesi maanantaina sivujen olevan nurin.

Hakkeriarmeijan tehtävä on tuoda venäläisten näkyväksi venäläisten arjessa. Nyt se tehtiin häiritsemällä raportointia alkoholin myynnistä ja valmistuksesta.

It-armeijalla on tapana vaihtaa kohteitaan viimeistään muutaman päivän välein, sillä verkkopalvelut alkavat saada pystyyn liikenteen suodatuksen kaltaisia suojauksia hyökkäyksiä torjumaan.

Vaikka verkkohyökkäysten toteuttaminen Ukrainan tukemiseksi saattaisi tuntua hyvältä idealta, se on laitonta. Toiminta paitsi rikkoo Suomen lakia, se vie tekijänsä osalliseksi konfliktia.

Muun muassa WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on muistuttanut, että verkkohyökkäysten toteuttaminen on ukrainalaisille juridisesti sallittua, mutta suomalaisille ei.