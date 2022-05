Myös suomalaisdiplomaattien vakoiluun käytetyllä Pegasus-ohjelmalla on urkittu tietoja Espanjan pää- ja puolustusministeriltä.

Espanjan hallituslähteiden mukaan pääministeri Pedro Sanchezin ja puolustusministeri Margarita Roblesin matkapuhelimet ovat joutuneet salakuuntelun kohteiksi. Espanja on varma, että vakoilu oli peräisin maan rajojen ulkopuolelta, ministeri Felix Bolanos kertoi. Hän ei kuitenkaan tarkentanut mahdollista epäiltyä.

Espanjan mukaan pääministerin puhelin oli vakoilun kohteena viime vuoden toukokuussa ja puolustusministerin kesäkuussa. Puhelimista oli saatu anastettua suuri määrä informaatiota. Vakoiluun tiettävästi käytettiin israelilaisvalmisteista Pegasus-vakoiluohjelmaa.

Pegasus on tehokas vakoiluohjelma, joka osaa muun muassa varastaa puhelimen tietoja, paikantaa uhrinsa ja tarkkailla tätä puhelimen mikrofonilla ja kameralla. Puhelin muuttuu käytännössä vakoilulaitteeksi

Sovellusta kehittää ja myy israelilainen NSO Group, mutta käytännössä sen vientiluvista päättää maan puolustusministeriö.

NSO:n mukaan sovellusta myydään vain valtioille, mutta asiakkaiden joukossa on epädemokraattisia maita. Valmistaja on kuitenkin kieltäytynyt myymästä ohjelmaa Ukrainalle ja Virolle, koska sitä saatettaisiin käyttää Venäjää vastaan. Pegasusta on käytetty aikaisemmin muun muassa suomalaisdiplomaattien vakoiluun.

Lue lisää: Ulkoministeriössä paljastui vakoilu­tapaus – suomalais­diplomaattien kännyköitä vakoiltiin Pegasus-ohjelmalla

EU on pyrkinyt kieltämään sovelluksen käytön.