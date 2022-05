Elisa aikoi nuuskia kotien wifi-verkkoja

Elisan ilmoitus Kotinetti-asiakkaille herättää hämmennystä. Asiantuntija vertaa operaattorin toimintaa huijarien taktiikkaan.

Teleoperaattori Elisa on lähestynyt 5G Kotinetti -asiakkaita sähköpostilla heidän wifi-verkkonsa tutkimisesta.

Kotinetti on Elisan omakotitaloille ja paritaloille tarkoitettu nettiyhteys, jossa talon ulkoseinään kiinnitetään 5g-tukiasemaan suunnattu ulkovastaanotin. Vastaanottimesta netti tuodaan taloon ethernet-kaapelilla, ja kodin langaton sisäverkko eli wifi toteutetaan tarvittaessa useamman tukiaseman mesh-reitittimellä.

Paketissa tulee yksi langattoman sisäverkon laite paikalleen asennettuna ja asiakas voi hankkia lisää langattoman sisäverkon laitteita. Elisa haluaa tutkia juuri tätä sisäverkkoa. Ilmoituksen mukaan Elisa haluaa parantaa nettiliittymien toimivuutta ja ymmärtää mahdolliset ongelmatilanteet wifi-verkossa ja tätä varten kerätään tietoa Kotinetti-palvelun wifi-verkon toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Tietojen keruu tapahtuu opt out -periaatteella, eli se tapahtuu, ellei siitä erikseen kieltäydy. Tätä varten Elisalla on verkkosivu, jossa voi ilmoittaa nimensä, sähköpostiosoitteensa, mesh-laitteen merkin ja sarjanumeron.

Tietokirjailija Petteri Järvinen pitää käytäntöä ongelmallisena blogimerkinnässään. Käyttäjät tulisi hänestä pitää tiedonkeruun ulkopuolella, elleivät he siihen erikseen suostu.

Toinen ongelma on Elisan tapa lähestyä asiakkaita. Järvisen mielestä on epäilyttävää, että operaattori oma-aloitteisesti lähtee tutkimaan kotiverkkoja mahdollisten häiriöiden varalta.

– Yleinen ohje on, että jos pankki tai Microsoft ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä sinuun, kyse on luultavasti huijarista. Tässä Elisan tapauksessa viesti on aito, Järvinen kirjoittaa.

Elisa sanoo vievänsä hankkeen takaisin suunnittelupöydälle.

– Täytyy myöntää, että emme ole onnistuneet viestinnässä, Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius toteaa.

Walleniuksen mukaan yhdestäkään asiakasliittymästä ei ole vielä kerätty dataa ja nyt mietitään uusiksi, miten palvelu toteutetaan jatkossa.

– Olemme todenneet asiasta heränneen keskustelun pohjalta, että meidän täytyy jatkokehittää tai miettiä tätä uudestaan.

Elisa muun muassa harkitsee, että käyttäjiä ei otettaisi automaattisesti seurannan piiriin, vaan he voisivat päästä mukaan halutessaan. Tästä ei ole vielä tehty lopullista päätöstä.

– Olettaisin kuitenkin, että tällaiseen suuntaan mennään, Wallenius sanoo.

Elisan mukaan wifi-verkosta suunniteltiin kerättäväksi ja analysoitavaksi tietoa vain mahdollisten verkko-ongelmien ratkaisemiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Wifi-verkosta kerätyt tiedot luvataan muuttaa muotoon, josta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Kerättyjä tietoja säilytetään enintään kolme kuukautta, eikä mukana ole verkkoliikenteeseen liittyviä tunnistetietoja.

Järvinen pitää menettelyä silti erikoisena.

– Kotiverkon tutkinta pyytämättä, tapahtui se millä motiivilla tahansa kesken asiakkaan oman käytön, on erikoista – vähän sama kuin makkaratehtaan edustaja tulisi kesken illallisen omilla avaimillaan kotiin katsomaan, onko makkara riittävän laadukasta, Järvinen vertaa.

Wallenius perustelee tiedonkeruuta asiakkailta tulleilla yhteydenotoilla.

– Valtaosa kuluttajien laajakaistaan liittyvistä ongelmista liittyy langattomaan lähiverkkoon asiakkaiden kodeissa. Mietimme, että voisimme sieltä saada anonymisoitua teknistä dataa, miten wifi siellä toimii. Ne ovat mittaritietoja, joista poistetaan ennen käsittelyä [verkkosovittimen ethernet-verkossa yksilöivät] mac-osoitteet. Sitä, mihin liikennöidään tai missä käydään, ei käsitellä, Wallenius vakuuttaa.

Viime kädessä Elisa toivoo voivansa tietojen avulla ratkoa asiakkaiden ongelmia jatkossa nopeammin, kun heistä on historiatietoja valmiiksi saatavilla. Tiedoista voisi esimerkiksi päätellä, että talossa oleva kiviseinä estää signaalin etenemistä huoneesta toiseen.

Ratkaisuna voi olla esimerkiksi toisen mesh-laitteen hankkiminen. Onko Elisan tavoitteena siis saada asiakkaat käyttämään enemmän rahaa?

– Elisan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen mahdollisimman hyvä ja vaivaton käyttökokemus, Wallenius vastaa.

Menettely koskee ainoastaan 5G Kotinetin käyttäjiä, jotka edustavat verrattain pientä osaa koko Elisan laajakaista-asiakkaista. Seurannan piirissä olisi kuitenkin enimmillään tuhansia asiakkaita.

Tällä hetkellä Elisa pyrkii saamaan anonyymiä dataa, jonka avulla ymmärretään paremmin langattomien lähiverkkojen haasteita. Tulevaisuudessa Elisa voi tietojen avulla korjata sisäverkon ongelmia automatiikan avulla, ilman että asiakkaalle kerrotaan siitä mitään.

– Haluamme tuottaa asiakkaillemme erinomaisen hyvää palvelua, ja haluamme pitää asiakkaidemme yksityisyydestä huolta erinomaisen tarkasti, Wallenius sanoo.