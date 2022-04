WhatsAppissä kalastellaan tietoja sovelluksen asiakaspalveluksi tekeytyneenä, WABetaInfo varoittaa.

WhatsApp-pikaviestimessä on tavattu huijausviestejä, joita on lähetetty sovelluksen asiakaspalvelun nimissä. WABetaInfon mukaan eräs käyttäjä sai epäilyttävän viestin, joka oli peräisin väärennetyltä tililtä ja jonka tarkoitus oli varastaa tietoja.

Osalla vääristä tileistä on profiilikuva, johon on sisällytetty WhatsAppin vihreällä pohjalla oleva väkänen eli vahvistusmerkki. Todellisuudessa tilin aitouden todistava n symbolin tulisi olla yhteystiedon nimen vieressä. Vain silloin kyseessä on vahvistettu tili. Väärät tilit tulee blokata ja ilmoittaa WhatsAppille, jotta palvelun moderaattorit voivat tarkistaa viimeisimmät viestit ja todentaa kyseessä olevan huijaus.

WABetaInfon mukaan huijarit ovat käyttäjän yksityisten tietojen, kuten luottokortin numeron tai WhatsAppin 6-numeroisen kirjautumiskoodin, perässä. Verukkeeksi saatetaan ilmoittaa uhka tilin sulkemisesta. WhatsApp ei kuitenkaan koskaan pyydä tällaisia tietoja käyttäjiltään ja sama pätee moniin muihin tahoihin, joiden nimissä ihmisiä huijataan Suomessakin.

