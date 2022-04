Kiristyshyökkäykset ovat lisääntyneet Suomessa selvästi. Lunnaiden maksaminen on vain pieni osa iskun kokonaiskustannuksista.

Kiristyshyökkäykset organisaatioita vastaan ovat lisääntyneet Suomessa voimakkaasti, tietoturvayhtiö Check Point arvioi. Yhtiön mukaan tammi–maaliskuussa tänä vuonna yksi joka 33 organisaatiosta viikossa on joutunut kiristyshyökkäyksen kohteeksi. Vuotta aiemmin luku oli 1/93 organisaatiosta, eli kasvua on kertynyt 178 prosenttia.

Lue lisää: Tietomurto Savonia-ammatti­korkea­kouluun – opiskelijoiden tietoja julki pimeässä verkossa

Hyökkäykset ovat yleistyneet muuallakin maailmassa. Euroopan osalta kasvuksi mitattiin 16 prosenttia. Alkuvuonna hyökkäyksiä nähtiin keskimäärin 1/68 organisaatiota vastaan viikossa.

Pohjois-Amerikan osalta Check Point ei nähnyt muutosta. Viikoittainen keskiarvo pysyi 1/120 organisaatiossa. Maailmanlaajuisesti viikoittainen keskiarvo oli 1/53, mikä on 24 prosenttia edellisvuotta enemmän.

On erikoista, että Check Point arvioi Suomen tilanteen olevan selvästi pahempi kuin maailmalla tai Euroopassa. Tähän eroon ei ollut välittömästi selitystä, mutta IS Digitoday on pyytänyt yhtiöltä lisätietoja.

Hyökkäysten kesto on lyhentynyt selvästi. Keskimäärin yksi hyökkäys kestää nyt noin 9 päivää aiemman 15 päivän sijasta.

CP:n mukaan maksetut lunnaat ovat vain pieni osa kiristysohjelmahyökkäyksen uhrille aiheutuvista todellisista kustannuksista. Yhtiö arvioi, että kokonaiskustannukset ovat jopa seitsemän kertaa korkeammat.

Arvio on raju, sillä vuonna 2020 tietoturvayhtiö Sophos arvioi lunnaiden maksamisen tuplaavan hyökkäyksen kokonaiskustannuksen.

Lue lisää: Vihdoinkin lukuja: Näin moni kiristysohjelman uhri maksaa lunnaat

Maksamisella voi olla muitakin haittavaikutuksia. Jos tieto siitä leviää, se voi herättää tyytymättömyyttä asiakkaiden keskuudessa ja pilata organisaation mainetta. Se voi myös altistaa uhrit uusille hyökkäyksille, koska nyt niistä tiedetään voivan saada rahaa.