Suomalaisia on lähestytty usean viikon ajan teksti- ja yksityisviestein, joissa tarjotaan hyvin palkattua osa-aikatyötä. Asiasta tarkemmin kyselleille on kerrottu, että kyseessä on ”kumppanuusohjelma” Instagramin, Facebookin, TikTokin ja YouTuben kanssa.

Ainakin osassa näitä on kyseessä pyramidihuijauksen ja ostettujen sometykkäysten toteuttamisesta kudottu huijaus.

Ihmisiä kalastellaan myös somepäivitysten kautta. Yhden tällaisen näki 33-vuotias Satu (nimi muutettu) maaliskuussa Instagramin storyja selatessaan. Hän vastasi ilmoitukseen jättämällä yhteystietonsa, minkä jälkeen hän sai WhatsApp-viestin.

Britannian +44-suuntanumerosta englanniksi viestitellyt taho kertoi MAFAsta, jonka hän väitti kuuluvan amerikkalaiseen Omnicom-markkinointikonserniin.

IS on suomentanut keskustelut jutussa esitettyyn grafiikkaan.

Julkisista lähteistä ei löydy vahvistusta väitteelle MAFAn yhteydestä Omnicomiin. Omnicom ei vastannut IS:n kyselyyn asiasta.

Sadulle luvattiin 500–4 000 euron kuukausituloja. Vakuuttaakseen Sadun tästä yhteyshenkilö näytti kuvakaappauksia omasta väitetystä tilistään, jolta hän teki 300–800 euron nostoja päivittäin.

MAFALIKE-sovellus löytyy niin App Storesta kuin Google Playsta.

Satu sai kutsukoodin sekä ohjeistuksen ladata MAFALIKE-nimisen sovelluksen. Sovellus löytyy sekä App Store- että Google Play -sovelluskaupoista, joissa se on esitelty pelinä. Sovelluksen julkaisija on Tiba Tyres Limited, josta ei löydy lisätietoja verkosta.

MAFAn käyttäjille opetetaan ohjevideolla, miten käydään tykkäämässä nimetyistä somepostauksista ja lopuksi todistetaan tykkäykset ottamalla niistä kuvakaappaus todisteeksi.

Sovellus antoi päivittäisiä tehtäviä, jotka olivat käytännössä tykkäyksien jakamista Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa. Satu liitettiin myös sovelluksen käyttäjien WhatsApp-ryhmään.

Sovelluksen käyttäjät toimivat eri tasoilla. Mitä korkeampi taso, sitä enemmän annettiin päivittäisiä tehtäviä. Sitä suurempia luvattiin myös tulojen olevan. Alkuun päästettiin pienellä määrällä ilmaisia tykkäyksiä.

Yllätys tuli, kun Satu olisi halunnut saada enemmän tehtäviä. Se olisi vaatinut ylemmälle tasolle nousemista. Käytännössä hänen olisi pitänyt alkaa maksaa päästäkseen ansaitsemaan rahaa.

Korkeammalle voi nousta myös hankkimalla uusia käyttäjiä, jotka päätyvät ylemmällä tasolla olevan rekrytoijansa ohjaukseen. Omien tehtävien tekemisen lisäksi tuloja kerryttää oma tiimi, eli palveluun mukaan houkutellut tutut.

Järjestelmä toimii siis käytännössä pyramidihuijauksen tavoin.

Satun ura MAFAssa päättyi, kun työskentelystä olisi pitänyt alkaa maksaa. VIP5-taso olisi maksanut jopa 3 000 euroa.

MAFAn logiikka on se, että sen pyörittäjä myy sometykkäyksiä. Mutta sen lisäksi että rahaa kääritään näkyvyyttä haluavilta somettajilta, sitä yritetään nyhtää myös käyttäjiltä myymällä näille VIP-jäsenyyksiä ja panemalla nämä värväämään uusia sovelluksen käyttäjiä.

Mitä korkeamman VIP-jäsenyystason hankkii, sitä enemmän tehtäviä pääsee suorittamaan. Lisäksi kavereiden haaliminen mukaan eli ”oman tiimin kasaaminen” on väitetysti oikotie onneen, sillä näiden suorittamat tehtävät tuovat tuloja värvääjälleen.

– Mitä suurempi tiimisi on, sitä suurempia ovat tulosi, maanitteli Satun kontaktihenkilö.

MAFAn VIP-tasot ovat maksullisia. Korkein taso on 3000 euron hintainen.

Satu ehti viikon aikana kerryttää ansioita 12 euron edestä. Niiden kotiuttaminen olisi kuitenkin edellyttänyt kryptovaluuttapalveluun rekisteröitymistä, sillä maksu olisi tehty bittirahana. Satu ei lähtenyt yrittämään varojen kotiuttamista.

Tähän loppui myös Sadun MAFA-ura. Omaa rahaa hän ei käyttänyt.

IS Digitoday lähestyi MAFA-palvelua kommenttipyynnöllä. Pyyntöön ei vastattu.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Max Mäkisen mukaan Satun näkemän kaltaisia huijauksia on useampaa lajia ja niiden takana on useampi toimija.

Yksi niistä on Fenton, joka on lähestynyt suomalaisiakin tekstiviestitse. Kaikki tahot eivät kerro nimiään. Toimijoiden yhteystietoja on myös hyvin vaikea löytää.

” Tapauksia yhdistää se, että huijatut ovat huomanneet huijauksen vasta, kun ovat yrittäneet saada siirrettyä rahoja omalle tililleen siinä onnistumatta.

– Osassa edellytetään sovelluksen lataamista ja toiset ovat esimerkiksi nettipalveluihin rekisteröitymisiä. Tapauksia yhdistää se, että huijatut ovat huomanneet huijauksen vasta, kun ovat yrittäneet saada siirrettyä rahoja omalle tililleen siinä onnistumatta, Mäkinen kertoo.

Huijauksista on langetettu tuomioita jo Singaporessa, kertoo The Straits Times. Maassa on tunnistettu useita variaatioita sovelluspohjaisesta huijauksesta, joista yksi vaikuttaa olevan Suomessa nähty. Siinäkin uhrit hukutellaan lataamaan kutsukoodilla sovellus, joka mahdollistaa pääsyn ”kumppanuusohjelmaan”, johon osallistutaan suorittamalla päivittäisiä tehtäviä.