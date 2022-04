Kommentti: Nordean tilien toistuva nollautuminen on hermoja raastavaa – todellinen ongelma on silti muualla

Pankit tekevät luottamusbisnestä. Kun ongelmat lisääntyvät, niin pitäisi tehdä myös niistä jaettavan tiedon. Nordean tapa toimia on kaukana hyvästä, kirjoittaa Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

Osa Nordean asiakkaiden tileistä näytti nollaa tiistai-iltana kolmatta kertaa runsaan viikon sisällä.

Tilanne alkaa olla asiakkaiden kannalta kestämätön, sillä asialle ei ole vieläkään saatu tyydyttävää selitystä.

Nordean mukaan kyse on ollut teknisestä viasta. Ja viimeisimmässä tapauksessa huoltotöistä. Ja siinäpä selitykset.

Selitykset eivät enää tyydytä.

Vanhan sanonnan mukaan yksi kerta on sattumaa, toinen kerta on yhteensattumaa ja kolmas kerta on järjestelmällistä toimintaa. Kun ongelmat lisääntyvät, niin pitäisi tehdä myös niitä koskevan tiedottamisen.

Pankit tekevät luottamusbisnestä. Kansalaiset uskovat rahallisen omaisuutensa heidät hoidettavakseen. Kun korvaan alkaa kuulua satunnaisia lausahduksia, kuten ”otan varmuuden vuoksi kuvakaappauksen tilieni saldoista joka päivä”, on ilmeistä, että tuo luottamus horjuu.

Verkkohäiriöitä ja -hyökkäyksiä nähdään vähän väliä. Näin maailma nykyään toimii. Häiriöitä korjataan ja hyökkäyksistä toivutaan. Ihmisillä on silti oikeus tietää, mitä heidän rahoilleen kuuluu.

Elämme epävarmoja aikoja, ja ihmisillä on perusteltu huoli rahoistaan. Etenkin, kun viime kuussa nähtiin, että palvelunestohyökkäyksellä lyötiin Nordean sisäänkirjautumispalvelut pois pelistä parin päivän ajaksi.

Tapaus ei ollut ainoa laatuaan. Tammikuussa OP:n verkkopankkia koeteltiin palvelunestohyökkäyksellä.

Pankit tapaavat vakuutella, että kriittisiin järjestelmiin ei ole pääsyä netin kautta. Samaa viestiä rahojen turvasta kertovat Finanssivalvonta sekä vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine.

Jos kyse on nyt ollut it-järjestelmäviasta, hyvä niin. Keskeistä ei ole kuitenkaan teknisten ongelmien juurisyy, vaan miten siitä kerrotaan.

Paras ase epävarmuutta vastaan on tieto. Nyt sitä ei ole tarjolla.

SOitimme tiistaiaamuna Nordeaan kysyäksemme syytä toista kertaa tapahtuneeseen tilien nollautumiseen. Nordea vastasi ensin yleisluontoisella lausunnolla ja vältteli yksityiskohtien kertomista.

Esitimme sarjan kysymyksiä lisätietojen saamiseksi. Vastausta sai taas odotella pitkälle toista tuntia. Eikä se vastannut kaikkiin esittämiimme kysymyksiin.

Kun saimme lopulta jutun tiistai-iltana ulos kahdesta tilien nollautumisesta, vähän sen jälkeen tapahtuikin kolmas.

Yksi kysymyksistä, joihin Nordea ei vastannut, oli voiko vastaava vika tapahtua taas pian.