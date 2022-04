Mikrofoni voi kuunnella sinua, vaikka mykistit sen – näin suojaudut

Suositut kokoussovellukset voivat tallentaa ääntä, vaikka mikrofonin olisi hiljentänyt, uusi tutkimus paljastaa.

Videokokous menossa ja mykistät mikrofonin keskustellaksesi perheenjäsenen kanssa tai vaikka laittaaksesi ruokaa? Kokoussovellukset voivat tästä huolimatta jatkaa äänen keräämistä. Asiaa selvittivät University of Wisconsin–Madisonin tutkijat kollegoineen. Aiheesta uutisoi The Next Web.

Jyvälle asiasta päästiin, kun mikrofonin valon huomattiin pysyvän päällä siitä huolimatta, että mikrofoni oli mykistetty kokoussovelluksen asetuksissa. Tutkijat kävivät sitten läpi useita suosittuja kokoussovelluksia, joita ei ole toistaiseksi nimetty. Tulokset ovat kuitenkin hälyttäviä.

Testissä oli mukana iOS:n, Androidin, Windowsin ja Macin videoneuvottelusovelluksia. Kävi ilmi, että valtavassa enemmistössä tapauksia sovellukset eivät luovuta pääsyään mikrofoniin sen mykistämisestä huolimatta. Käyttäjät eivät kuitenkaan usein oleta, että sovellukset keräisivät mikrofonin dataa mykistyksen aikana.

Kaikki testatut sovellukset keräsivät ajoittain ääntä mykistyksen aikana, ja yksi suosittu sovellus keräsi tietoa ja välitti sitä palvelimelleen samaa tahtia riippumatta, oliko mikrofoni mykistetty vai ei.

Tutkijat onnistuivat myös päättelemään kerätystä datasta 82 prosentin tarkkuudella, mitä käyttäjä oli tekemässä mykistyksen aikana, kuten syöminen, musiikin soittaminen tai siivoaminen.

Ei ole selvää, käytetäänkö kerättyä dataa johonkin, mutta tutkijat ovat silti huolissaan. Siinä missä kameran voi yksinkertaisesti peittää vaikka teipillä, ei mikrofoneille ole samanlaista ratkaisua.

Jos mykistyksestä haluaa olla varma, käyttäjän tulisi kokoussovelluksen lisäksi hiljentää mikrofoni käyttöjärjestelmän asetuksista tai käyttämällä mikrofonin omaa kytkintä, jos siinä sellainen on.

