Facebookissa olevalla huijauksella on ikää jo kuukauden verran, mutta siihen kertyy koko ajan uusia kommentteja.

Tavarataloketju Kärkkäisen nimissä toteutetaan huijausta, jossa Facebook-käyttäjiä lähestytään yksityisviestein Facebook Messengerissä.

Facebookissa on kuukauden ajan ollut Kärkkäisen nimissä valesivu, jossa on ollut tekaistu arvonta. Siinä pyydetään ihmisiä kommentoimaan Facebook-päivitystä valekilpailussa, jonka pääpalkinnon luvataan olevan Cfmoto C-Force 450S EFI T3B -mönkijä.

Päivitystä kommentoineille lähetetään Messengerissä yksityisviestejä, joissa sanotaan pääpalkinnon osuneen vastaanottajan kohdalle. Viestissä on linkki ulkoisille verkkosivuille.

Facebookissa oleva huijausarvonta kerää koko ajan uusia osallistumisia, vaikka sillä on ikää jo kuukauden. Osallistumista seuraa yksityisviesti.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoi saaneensa yksityisviestin toissa päivänä sunnuntaina kommentoituaan Facebook-päivitystä.

Viestissä ollut linkki ei enää toiminut. Verkkohuijarit ovat kuitenkin ketteriä siirtämään huijaussivustot uuteen paikkaan, kun vanhat verkko-osoitteet lakkaavat toimimasta.

Myös Kärkkäinen varoittaa Facebook-sivuillaan huijausarvonnasta.

– Me emme pyydä rekisteröitymään sivustolle, emmekä pyydä voittajilta luottokorttitietoja. Otamme voittajiin yhteyttä ainoastaan virallisen tilimme kautta, tavarataloketju kertoo.

Yleensä linkin takana oleva verkkosivusto pyytää yhteystietoja ja maksukortin tietoja. Maksukortin tietojen luovuttamisen jälkeen laukeaa tilausansa, jonka veloitus on yleensä useita kymmeniä euroja kuukaudessa.

Huijauskommenttiin on tullut kirjoitushetkellä yli 5300 kommenttia, joista ylivoimaisesti suurin osa on huijauskilpailuun osallistumisia. Joukossa on vain muutama varoitus huijauksesta.

Facebookissa on varsin helppoa luoda valesivuja muiden nimissä, ja niiden poistaminen on usein erittäin hidasta. Tästä kertoo se, että Kärkkäisen nimissä tehty huijaus on ollut aktiivinen jo yli kuukauden.

Ennen Facebook-arvontaan osallistumista kannattaa tarkistaa, onko järjestäjä varmasti se, kuka se väittää olevansa. Sininen vahvistusmerkki (alla) kertoo sivun olevan varmasti aito.

Kuten monen muunkin yrityksen tapauksessa, myös Kärkkäisen virallinen Facebook-sivu on varustettu vahvistusmerkinnällä.

