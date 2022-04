”Olet maksamassa...” Varo huijausta S-Pankin nimissä

S-Pankkia ja sen asiakkaita kiusataan eri kanavissa. Samalla pankin toteuttama muutos verkkopankkiin uhkaa hämätä varomattomia.

S-Pankki varoittaa huijauksista. Sen nimissä on liikkeellä tietoja kalastelevia tekstiviestejä ja huijaussivustoja, jotka tekeytyvät pankin sosiaalisen median sivuiksi.

Huijaustekstiviesteissä viitataan ”uuden turvajärjestelmän aktivoimiseen” ja ohjataan klikkaamaan epäilyttävää linkkiä.

IS Digitoday on nähnyt lisäksi tekstiviestin, jossa vastaanottajan väitetään olevan maksamassa rahaa suomalaisen nimen omaavalle henkilölle. Viestissä on tilinumero ja linkki osoitteeseen Onlinespankki.live, jossa maksun voi muka peruuttaa. Siellä toimi S-Pankkia matkiva huijaussivu, mutta se ei ollut enää toiminnassa perjantaina aamulla.

Tämä ei tuo kuitenkaan turvaa, sillä pankkihuijaukset siirtyvät nopeasti toisen verkko-osoitteen alle.

Lukijan lähettämä kuva tuoreesta huijauksesta.

Sosiaalisessa mediassa S-Pankkia teeskentelevien huijaussivujen julkaisut saattavat johdattaa tietojenkalastelusivuille. Tällaisen linkin voi kohdata esimerkiksi mainoksessa, jossa aiheena voi olla matkapuhelinliittymät, älypuhelimet tai älykellot. Teleoperaattoreilla tai S-Pankilla ei ole mitään tekemistä kyseisten mainosten kanssa.

Erilaisia huijauksia tehtaillaan tekstiviesteinä, sähköposteina ja sosiaalisessa mediassa koko ajan. Viime päivinä on nähty esimerkiksi OP-pankin nimissä lähetettyjä tekstiviestejä tietojen kalastelemiseksi.

Viranomaiset tai pankit eivät koskaan pyydä asiakkaitaan luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan tai pankkitunnuksiaan sosiaalisen median kanavissa, tekstiviestillä, pikaviestimillä, sähköpostissa, puhelimessa tai kasvotusten tulemalla käymään kotiovella.

Esimerkki S-Pankiksi tekeytyneestä somehuijauksesta ja tietojenkalastelukampanjan tekstiviestistä.

S-Pankilla on suosituimmissa sosiaalisen median palveluissa yksi virallinen sivu, jonka tunnistaa sinisestä vahvistettu sivu -merkistä.

S-Pankki on toteuttamassa uudistusta, joka voi antaa huijareille uusia mahdollisuuksia. Verkkopankin käyttäjätunnus on muuttumassa osalla asiakkaita ja S-Pankki lähettää siitä heille viestejä tämän vuoden aikana.

On mahdollista, että rikolliset tarttuisivat tähän saumaan omilla viesteillään. S-Pankki korostaa tiedotteessaan, että se ei toimita asiakkaille uutta käyttäjätunnusta sähköpostilla tai puhelimitse eikä pyydä asiakasta tekemään mitään toimenpiteitä muutokseen liittyen sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

S-Pankki sanoo olevansa henkilökohtaisesti yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita muutos koskee. Jos asiakas ei saa pankilta viestiä, nykyisen käyttäjätunnuksen käyttämistä voi jatkaa.