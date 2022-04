Onko reitittimesi kaapattu? Selvitä asia muutamassa sekunnissa

F-Securen testi on nopea ja helppo tapa varmistaa, ettei kukaan muu kontrolloi reititintäsi. Verkosta löytyy myös muita ilmaisia ja helppokäyttöisiä työkaluja.

Kotiverkon reitittimen turvallisuuden varmistamisen pitäisi olla jokaisen tietokoneen käyttäjän työlistalla. Kaapattuja reitittimiä käytetään esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin, verkkohyökkäysten naamiointiin ja käyttäjän verkkoliikenteen ohjaamiseen vihamielisille sivuille.

Reititin on yleensä tietokoneen lähellä nököttävä laatikko, joka yhdistää tietokoneen internetiin. Se on siksi erittäin herkullinen kohde rikollisille ja muille pahantekijöille, jotka voivat kaapata reitittimen haltuunsa myös pääsemättä siihen fyysisesti käsiksi.

Lue lisää: Kotisi reititin voi joutua osaksi kansain­välistä vakoilua – Supolta 4 ohjetta torjumiseen

Suomalaisen F-Securen Router Checker tarkistaa tilanteen puolestasi yhdellä verkkosivulla. Vuonna 2015 julkaistu työkalu pyrkii varmistamaan, että reitittimen asetukset ovat turvallisia. Työkalu on ilmainen, eikä sen käyttö edellytä ohjelman asentamista. Riittää, että menet Router Checkerin verkkosivulle ja painat sinistä Tarkista reitittimesi -nappia.

IS Digitoday totesi testin nopeaksi ja helpoksi. Tosin ensimmäisellä testikerralla Router Checker kertoi kaiken olevan kunnossa, mutta testin olleen puutteellinen. Vpn-yhteyden katkaisun jälkeen testi toimi oikein ja varmisti, että reitittimessä on kaikki kunnossa.

Molemmat testit kestivät noin sekunnin, ja tuloksista saa tarkempaa tietoa painamalla Näytä tarkat tulokset -linkkiä.

Testi selvittää reitittimen niin kutsutut dns-asetukset. Dns tulee sanoista domain name system ja viittaa järjestelmään, joka yhdistää sinut verkkosivuille. Pahantekijä voi muuttaa dns-asetuksia murtautumalla reitittimeen. Silloin sinut saatetaan huomaamatta ohjata väärään verkko-osoitteeseen, joiden tavoitteena voi olla esimerkiksi salasanojesi tai rahojesi varastaminen.

Testi kertoo vain reitittimesi nykytilanteen. Se ei takaa, etteikö reititin voisi joutua murretuksi myöhemmin. Tämän takia käyttäjän tulee myös varmistaa, että reitittimen oletustunnukset on muutettu ja ohjelmistoversio on ajan tasalla. Käytä tietokoneessasi myös virustutkaa ja tarvittaessa myös vpn-yhteyttä.

Lue myös: Miksi reitittimen salasana täytyy vaihtaa: Karmea rikosepäily teki perheen elämästä ”täyttä helvettiä”

Tietokoneen verkkoyhteyden tarkistamiseen on muitakin ilmaisia työkaluja. Who is My DNS tekee suurin piirtein saman kuin F-Securen työkalu, toimii suoraan verkkosivulta käsin ja on myös ilmainen. Mitään nappia ei tarvitse painaa, ja tulokset ovat heti esillä ruudulla. Niiden tulkinta tosin vaatii enemmän työtä kuin F-Securen tapauksessa. Who is My DNS on ollut olemassa vuodesta 2016 lukien. Sen perustajaksi ilmoitetaan tietotekniikan ammattilainen nimeltä Oca Hoeflein.

Osaavampaan makuun on myös tarjolla vanhan koulukunnan Shields UP -työkalu. Sen verkkosivut ovat ulkonäöltään antiikkiset, mutta sivujen tarjoamat porttiskannaustestit tarkastelevat tietokoneen verkkoyhteyksien turvallisuutta monelta kantilta. Tulokset selitetään verrattain hyvin, mutta englannin kielen tulee olla hanskassa.

Myös Shields UP on ilmainen eikä sitä varten tarvitse ladata tai asentaa mitään.