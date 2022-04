Yhteydenotossa ei käytetä palvelun omaa chattia. Ostajan ehdotuksiin suostuminen johtaa maksukortin tietojen menettämiseen.

Internetin kauppapaikkoja piinaavat huijaukset jatkuvat myös Tori.fissä. Myyjiä harhautetaan verrattain uskottavalla ilmoituksella ostosta, ja tapahtumaketju päättyy maksukortin korttitietojen menetykseen.

Tämäntyyppisiä huijauksia alkoi esiintyä runsaasti vuoden 2021 aikana. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoi saaneensa huijausviestin maanantaina iltapäivällä.

Yhteydenotto tapahtuu yleensä WhatsAppilla ja on kirjoitettu kohtuullisen hyvällä suomen kielellä. Puhelinnumero on salainen, todennäköisesti nimetön prepaid. Tori.fi on kertonut huijareiden lähestyneen myyjiä myös tekstiviestitse.

Huijari ilmoitti ostavansa tuotteen ja suorittavansa maksun ”Postipaketti-kuriirilla” ja maksun tulevan jo ennen tavaroiden lähettämistä. Samalla tarjotaan linkkiä kuriiripalvelun verkkosivulle.

Uskottavuuden lisäämiseksi linkin takana olevalla verkkosivulla näkyy myytävän tuotteen nimi. Huijaus tapahtuu siten, että myyjää pyydetään antamaan maksukorttinsa tiedot ”maksun vastaanottamiseksi”.

”Postipaketti-kuriirin sivulla” pyritään luomaan uskottavuutta asiakaspalvelubotin oloisella näkymällä, joka kehottaa ”ilmoittamaan pankkikortin”.

Huijauksissa käytetty kuriiripalvelun nimi ja verkko-osoite voi vaihdella. Usein osoitteeseen on kuitenkin pyritty ujuttamaan mukaan Postiin tai johonkin lähettipalveluun viittaava sana. Huijauksia on nähty aiemmin ainakin PostNordin nimissä.

Vastaavanlaisia huijauksia on nähty myös Facebookin markkinapaikalla.

Maksukortin tietoja ei pitäisi luovuttaa tuntemattomille, ei etenkään, jos niitä väitetään käytettävän rahojen lähettämiseen. Turvallisia tapoja ovat muun muassa tilisiirto tai MobilePayn ja PayPalin kaltaiset maksupalvelut, joissa molempien osapuolien henkilöllisyys on vahvistettu.

Tori.fi neuvoo ohjeistuksessaan käymään kaiken kaupankäyntiin liittyvän viestittelyn Torin omassa viestipalvelussa. Näin vilpilliset yhteydenotot on helpompi estää ja järjestelmään jää kirjallinen todiste keskustelusta. Tämä mahdollistaa myös vilpillisen ostajan jäljittämisen.