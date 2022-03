Venäjältä uhkaus hakkereille: ”Tunnistetaan ja kantavat vastuun teoistaan”

Venäjä vannoo selvittävänsä ja saattavansa vastuuseen maata vastaan hyökkäävät hakkerit.

Venäjän ulkoministeriö varoitti tiistaina kaikkia, jotka osallistuvat maata vastaan käytävään kybersotaan. Asiasta kirjoittaa Venäjän valtio-omisteinen uutistoimisto Tass. Ministeriön mukaan ”kyberaggressioon syyllistyviä henkilöitä odottavat vakavat seuraukset”.

– Kenelläkään ei pitäisi olla mitään epäilyksiä, että Venäjää vastaan valloilleen päästetty kyberaggressio johtaa vakaviin seurauksiin sen yllyttäjille ja tekijöille. Näiden hyökkäysten lähteet tunnistetaan, ja hyökkääjät väistämättä kantavat vastuun teoistaan lain vaatimusten mukaisesti, ministeriö toteaa.

Ukrainaan sotilaallisesti hyökännyttä Venäjää vastaan on käynnissä koordinoitu kybersota, jota Ukraina organisoi. Yksi merkittävä kanava tällaisten hyökkäysten suunnittelulle on Telegram-viestipalvelussa toimiva IT Army of Ukraine. Siellä jaetaan tietoa venäläisistä kohteista, joihin toivotaan palvelunestohyökkäystä.

Lue lisää: Näin toimii Ukrainan maan­alainen hakkeri­armeija – F-Securen Hyppönen: ”Se on sata­prosenttista maalittamista”

Palvelunestohyökkäyksissä pyritään ottamaan kohde pois verkosta joko siten, ettei se kykene vastaamaan tai ylläpitäjät sammuttavat sen tai rajaavat liikennettä siihen vapaaehtoisesti. Näitä ovat suorittaneet useat vapaaehtoiset hakkerit ympäri maailmaa, ja mukana on ollut myös suomalaisia.

Lue lisää: Yle: Helsinkiläinen ”Jouni” käy kyber­­sotaa Venäjää vastaan kotoaan käsin

Lisäksi löyhä hakkerikollektiivi Anonymous käy itse julistamaansa kybersotaa Venäjää vastaan. Onkin vaikea sanoa, mikä osa hyökkäyksistä on Ukrainan maalituksen tulosta ja mikä Anonymousin itsenäistä toimintaa.

Lue lisää: Anonymous-hakkeri on tulostanut jo yli 100 000 sivua paperia Venäjälle ja kaapannut kameroita – nyt hän kertoo sodastaan

Venäjän puolestaan arvioidaan hyökänneen Ukrainaa vastaan ainakin viidellä eri tietoja tuhoavalla haittaohjelmalla. Aiemmin tällä viikolla maan suurimpiin internet-palvelun tarjoajiin lukeutuva Ukrtelecom kärsi vakavista ongelmista kyberiskun seurauksena. Epäiltyä tekijää ei nimetty.

Venäjän ulkoministeriön mukaan kyberiskujen ennennäkemätön määrä ja niiden koordinoitu luonne viittaa siihen ”tosiasiaan”, että taustalla on Ukrainan erillisosastoja, jotka ovat saaneet koulutusta Yhdysvalloilta ja muilta Nato-mailta. Ministeriön mukaan toimintaan osallistuu laajemmin nimettömiä hakkereita ja provokaattoreita, jotka seuraavat Ukrainan hallintoa tukevia läntisiä koordinoijia.

” Meitä kohtaa sota, jota käyvät kyberpalkkasoturit, joilla on konkreettisia sodankäynnin tehtäviä, jotka usein lähentelevät avointa terrorismia.

Lue lisää: Näin Ukraina valmistautui kaikessa hiljaisuudessa – asian­tuntija kertoo osa-alueen, jossa maa on yli­voimainen

– Meitä kohtaa itse asiassa sota, jota käyvät kyberpalkkasoturit, joilla on konkreettisia sodankäynnin tehtäviä, jotka usein lähentelevät avointa terrorismia, ministeriö sanoo.

Samalla ministeriö vakuutti, että kyberiskuja torjutaan tehokkaasti. Ulkoministeriön mukaan Venäjä tehostaa toimiaan tieto- ja viestintäteknologian suojaamiseksi kansainvälisillä alustoilla, ennen kaikkea YK:ssa.

On epäselvää, miten Venäjä tavoittaisi henkilöitä, jotka sijaitsevat maan ulkopuolella. Maata vastaan hyökkääviä vapaaehtoishakkereita on kuitenkin varoitettu siitä, että heidän toimintansa usein rikkoo lakeja ja he voivat joutua vaikeuksiin, jos he joskus tulevaisuudessa matkustavat Venäjälle.

Sama ongelma pätee Yhdysvaltain tavoitteisiin saada vastuuseen Venäjän kansalaisia, joita epäillään takavuosien vakavista hyökkäyksistä voimalaitoksia vastaan. Yhdysvallat antoi viime viikolla etsintäkuulutuksen yhdestä epäillystä ja lupasi jopa 10 miljoonaa dollaria häneen liittyvistä tiedoista.