Näin Ukraina valmistautui kaikessa hiljaisuudessa – asian­tuntija kertoo osa-alueen, jossa maa on yli­voimainen

Ukrainan kybervalmiudet ovat hyvällä tasolla ahkeran valmistautumisen tuloksena. Etenkin informaatio-operaatioissa maa loistaa.

Ukraina osasi odottaa Venäjän hyökkäyksiä verkossa. Maa on harjoitellut useamman vuoden ajan, ja apua on tullut muun muassa Virosta.

Ukrainaan on kohdistunut jatkuva kyberiskujen sarja, mutta maa on ollut niihin verrattain hyvin varautunut huolellisen valmistautumisen ja harjoittelun myötä.

Näin kertoo virolainen kyberturvallisuuden huippuasiantuntija Merle Maigre, joka vieraili Digi- ja väestötietovirasto DVV:n Digiturvakatsauksessa johtavan erityisasiantuntija Kimmo Rouskun haastateltavana.

Maigre on johtanut Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskusta Tallinnassa sekä toiminut Viron presidenttien turvallisuusneuvonantajana.

Maigre kertoo Ukrainaan kohdistuneen 24 kyberhyökkäystä sodan alettua. Luku poikkeaa hieman Ukrainan ilmoittamasta 14 eri haittaohjelmasta.

– Hyökkäyksiä on ollut yllättävän vähän. Oletin nähtävän enemmän elektronista sodankäyntiä ja disinformaatiota. Se saattaa johtua siitä, että kybervaikuttaminen sopii parhaiten sodan ja rauhan väliselle alueelle. Toinen syy voi olla, ettemme näe kaikkea sodan sumun takaa, Maigre sanoo.

Venäjän kyberoperaatiot vaikuttavat silti olevan käynnissä, sillä maanantai-iltana Ukrainan suurimpiin teleoperaattoreihin kuuluva Ukrtelecom lamautettiin kyberhyökkäyksellä.

Valmistautumisella on ollut suuri merkitys Ukrainan kykyyn vastustaa hyökkäyksiä. Viron sähköisen hallinnon akatemia E-riigi Akadeemia Sihtasutus, englanniksi e-Governence Academy, on paitsi työstänyt yhdessä Ukrainan digitalisaatioministeriön kanssa palveluita, myös osallistunut harjoituksiin Ukrainan tietoturvaviranomaisen, turvallisuuspalvelun, rikospoliisin kyberturvallisuusosaston, puolustusministeriön ja keskuspankin kanssa. Harjoituksia on järjestetty vuodesta 2019 alkaen.

– Ukraina on kehittänyt koko ajan kyvykkyyksiään aktiivisesti ja pyytänyt apua, ja apua on myös annettu, Maigre kertoo.

Harjoittelu on ollut jatkuvaa. Esimerkiksi uusia hyökkäysskenaarioita on kehitetty koko ajan.

Ukraina on joutunut tähän asti maailman pahimpiin kuuluvien kyberhyökkäysten kohteeksi. Näihin kuuluvat muun muassa sähköjen katkaiseminen kaupungista talviaikaan sekä tuhoavien kyberaseiden käyttö, joista ympäri maailman levinnyt NotPetya on tunnetuin.

Ukraina ei ole ainoa paikka, jota Maigre kertoo Viron sähköisen hallinnon konsultoivan. Muita maita ovat Moldova, Georgia, Armenia ja eräät Afrikan ja Kaakkois-Aasian maat.

Erityisen hyvin Maigre sanoo Ukrainan pärjänneen informaationhallinnassa ja informaatiosodassa.

– Sitä edustaa esimerkiksi puhelinlinja, jonne venäläiset sotilaiden äidit voivat soittaa ja tiedustella poikiensa kohtaloa.

Ukraina on ottanut Maigren mukaan selkeän voiton myös presidenttien televisioesiintymisissä.