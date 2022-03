Nokian teknologia pitää Venäjän vakoilujärjestelmän toiminnassa, The New York Times kirjoittaa. Nokia kiistää lehden väitteet.

Ukrainan sodan vuoksi Venäjältä poistunut Nokia jätti jälkeensä laitteita ja ohjelmistoja, jotka kytkevät Venäjän valtion vahvimman digitaalisen vakoilun työkalun maan suurimpaan tietoliikenneverkkoon. Näin kirjoittaa The New York Times (NYT), joka kävi läpi asiaa koskevia asiakirjoja.

Nokia kiistää jyrkästi lehden väitteen, että sen verkot olisivat aktiivisessa roolissa SORM-laitteiden käytössä. Tämä ei yhtiön mukaan pidä paikkaansa.

Venäjän seurantakoneiston nimi on System for Operative Investigative Activities eli SORM ja se kytkeytyy teleoperaattori MTS:n verkkoon. Tässä liityntäpisteessä Nokialla on NYT:n mukaan vahva rooli, mikä herättää kysymyksiä yhtiön vastuusta.

Nokia kertoi NYT:lle tuomitsevansa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mutta sanoi, ettei sillä ole mahdollisuutta hallita mitään laillisia tiedonkeruukeinoja verkoissa, joita sen asiakkaat omistavat ja operoivat. Nokia korosti, ettei se valmista, asenna tai palvele itse SORM-laitteistoja.

Nokian osallisuus Venäjän laajassa tietoliikenteen seurantajärjestelmässä on tullut esiin jo aikaisemmin. Vuonna 2019 vuotaneet asiakirjat kuvailivat Nokian yhteistyön Venäjän suurimman teleyrityksen MTS:n kanssa Venäjän SORM-seurantajärjestelmän parissa.

Silloisten väitteiden mukaan Nokia on toimittanut laitteita SORMilla harjoitettavan puhelujen, viestien ja nettiliikenteen kaappaamista varten. SORMin arvioidaan antavan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle käytännössä täydet mahdollisuudet tietoliikenteen kuunteluun maan sisällä. On myös arvioitu, että SORM menee paljon pidemmälle kuin vastaavat valvontajärjestelmät useissa länsimaissa.

NYT:n mukaan SORMia käytetään tällä hetkellä mitä todennäköisimmin sotaa vastustavien mielipiteiden vaientamiseen Venäjällä. Lehden mukaan aikaisemmin sitä on käytetty muun muassa oppositiopoliitikkoja vastaan, joista yksi myöhemmin murhattiin. Venäjän tiedustelun asiantuntija Andrei Soldatov arvioi NYT:lle, että ilman Nokian osallisuutta SORMissa ”sellaisen järjestelmän tekeminen olisi ollut mahdotonta”.

Tietoturva-asiantuntija Jarno Limnéll arvioi jo vuonna 2014, että SORM on viety Ukrainaankin.

– Nyt voi kyllä ajatella ihan loogisestikin, että Venäjä on ulottanut tämän SORM-järjestelmänsä myös Ukrainaan. Viimeisen puolen vuoden aikana Ukrainasta ja muualtakin on löytynyt merkkejä vakoiluohjelmista, Limnéll sanoi tuolloin.

Nokia kiistää New York Timesin väitteet jyrkästi. Nokia toimitti IS:lle maanantaina seuraavan lausunnon:

New York Times on julkaissut artikkelin 28.3. esittäen väitteitä Nokian oletetusta roolista liittyen lailliseen telekuunteluun tarkoitettuihin järjestelmiin Venäjällä, joita kutsutaan termillä SORM. Artikkeli on harhaanjohtava. Kuten Nokia on vastannut New York Timesille, Nokia ei valmista, asenna eikä huolla SORM-laitteita tai -järjestelmiä. Väitteet siitä, että Nokia tekisi niin, eivät pidä paikkaansa.

Laillinen telekuuntelu on perustoiminnallisuus, jonka mahdollisuus on olemassa lähes kaikissa maissa ja verkoissa. Laillinen telekuuntelu antaa asianmukaisesti valtuutetuille lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden seurata ja tarkkailla tiettyjä operaattorin verkon kautta kulkevia tietoja ja viestintää rikollisuuden torjumiseksi.

Nokia on yksi monista verkkoinfrastruktuurin toimittajista Venäjällä. Artikkelissa väitetään, että Nokian verkot olisivat aktiivisessa roolissa SORM-laitteiden käytössä. Tämä ei pidä paikkaansa.

Muiden verkkoinfrastruktuurin toimittajien tavoin Nokian velvollisuutena on varmistaa, että myymämme verkot ovat yhteensopivia lainvalvontaviranomaisten laillisten telekuuntelulaitteiden kanssa. Velvollisuus perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin ja paikalliseen lainsäädäntöön. Nokian kaikki asiakassopimukset käyvät läpi tiukan ihmisoikeuksia koskevan due diligence -prosessin, joka ensimmäisenä ja ainoana televiestintälaitteiden toimittajana on myös ulkoisen riippumattoman tahon, Global Network Initiative arvioima.

Lukuisista pyynnöistä huolimatta Nokialle ei toimitettu nähtäväksi asiakirjoja, joihin New York Timesin artikkeli perustui eikä Nokia siksi pystynyt vahvistamaan niiden aitoutta. New York Times on kuitenkin vahvistanut Nokialle, että artikkeli perustuu samoihin asiakirjoihin, joita käsiteltiin TechCrunch-lehden vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa. Jo tuolloin oli selvää, etteivät asiakirjat osoita Nokian valmistavan, asentavan tai huoltavan SORM-laitteita tai -järjestelmiä.

Artikkelia täydennetty klo 16.35 Nokian kiistolla ja lausunnolla.