Google ja Microsoft korjasivat selaimistaan haavoittuvuuden, johon hyökätään jo.

Google Chrome- ja Microsoft Edge -selainten käyttäjien on syytä nyt tarkistaa selaimensa versio. Kumpaankin selaimeen julkaistiin hätäpäivitys haavoittuvuuteen, jota käytetään jo hyväksi, BetaNews kirjoittaa.

Google kertoi olevansa tietoinen, että haavoittuvuuteen on olemassa julkinen hyökkäyskeino. Microsoft ei omassa tiedotteessaan sanonut, hyökätäänkö myös Edgeä vastaan ja viittasi Googlen tiedotteeseen. Sen mukaan aukko sijaitsee V8-selainmoottorissa ja on luokitukseltaan korkea, ei kuitenkaan kriittinen.

Lue lisää: Nyt on syytä hoitaa nämä digi­asiat kuntoon kotona – Suomen turvallisuus­asema muuttui pysyvästi

Sekä Chromessa että Edgessä selaimen päivitys on helppoa, mutta se on syytä tehdä itse eikä jäädä odottamaan automaattista päivitystä. Chromessa paina Chromen oikean yläkulman kolmea pistettä ja valitse Ohje > Tietoja Google Chromesta. Jos päivitys on saatavilla, tämä tietosivu käynnistää sen lataamisen.

Chrome alkoi ladata päivitystä vasta, kun sitä meni erikseen hakemaan. Kuvakaappaus.

Windows 10:n ja 11:n oletusselaimessa Edgessä paina oikean yläkulman kolmea pistettä ja valitse Tuki ja palaute > Tietoja Microsoft Edgestä. Tämä sivu käynnistää selaimen päivityksen, jos korjaus on saatavilla.

IS Digitodayn testikone sai molemmat päivitykset vasta kyseisissä valikoissa käymällä. Muista käynnistää selain uudestaan päivityksen jälkeen. Tallenna ensin mahdolliset keskeneräiset työsi.

Selain tulee käynnistää uudelleen päivityksen jälkeen. Kuvakaappaus.

Chromen päivitys koskee Windowsia, Macia ja Linuxia. Korjattu selainversio on 99.0.4844.84. Microsoft Edgen tulisi päivittyä versioon 99.0.1150.55.

Viime viikolla Google paljasti yksityiskohtia kahdesta hakkerointikampanjasta, joissa oletetusti Pohjois-Korean valtion tukemat hakkerit käyttivät toista Chromen aukkoa iskeäkseen media- it-, kryptovaluutta- ja finanssiteknologian organisaatioita vastaan. Tämä aukko korjattiin jo helmikuussa, The Hacker News kertoo.

Google sai tietää nyt korjatusta aukosta nimettömältä henkilöltä viime keskiviikkona. Ohjelmistojen nopea ja säntillinen korjaaminen on tällä hetkellä tavallistakin tärkeämpää Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi. On mahdollista, että Venäjä pyrkii käyttämään haavoittuvuuksia länttä vastaan.