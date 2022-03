The Guardianin mukaan Israel ei halua Pegasus-vakoiluohjelmaa käytettävän venäläiskohteita vastaan.

NSO Groupin Pegasus on tehokas vakoiluohjelma, joka muuttaa puhelimen seurantalaitteeksi.

Israel on kieltänyt maassa toimivaa vakoiluohjelmayritys NSO Groupia myymästä Pegasus-ohjelmaansa Ukrainaan Venäjän suuttumuksen pelossa, kertoo The Guardian. Israel on ottanut sodassa puolueettoman aseman, eikä ole asettanut talouspakotteita Venäjää vastaan tai aseistanut Ukrainaa.

Ukraina on yrittänyt ostaa ohjelmaa vuodesta 2019 alkaen. NSO on Israelin puolustusministeriön sääntelyn alainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ministeriö päättää ohjelman myyntiluvista.

The Guardianin lähteiden mukaan Israel ja Venäjä tekevät läheistä tiedusteluyhteistyötä. Vaikka Yhdysvaltojen uskotaan tukeneen Pegasuksen myyntiä Ukrainaan, Israel arvioi välinsä Venäjään tärkeämmäksi. Mahdollisuus kohdistaa hyökkäyksiä venäläisiin puhelinnumeroihin saatettaisiin kokea vihamieliseksi eleeksi Venäjää kohtaan. Ohjelman käyttö evättiin Virolta samoilla perusteilla vuonna 2019.

Lisäksi Israelilla on tavoitteita Lähi-idässä Syyrian ja Iranin suhteen, eikä se halua Venäjästä itselleen vastustajaa siellä.

Pegasus on erittäin kehittynyt vakoiluohjelma, joka pystyy vakoilemaan niin Android-puhelimia kuin iPhoneja. Se osaa muun muassa varastaa puhelimesta tietoja, paljastaa sen sijainnin sekä käyttää laitteen mikrofonia ja kameraa. Puhelin muuttuu käytännössä vakoilulaitteeksi.

NSO:n mukaan se myy Pegasusta vain valtioille. Ohjelmaa on kuitenkin kaupattu itsevaltaisiin maihin, joissa sitä on käytetty muun muassa kansalaisaktivistien, toimittajien ja poliittisten vastustajien seuraamiseen.

Ohjelmaa käytetään alkuperäisten käyttötarkoitusten, eli vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnan, lisäksi kansainväliseen vakoiluun. Sillä on vakoiltu myös suomalaisdiplomaatteja.

Lue lisää: Ulkoministeriössä paljastui vakoilu­tapaus – suomalais­diplomaattien kännyköitä vakoiltiin Pegasus-ohjelmalla

Lue lisää: Mikko Hyppönen: Kännykkä­vakoilun takana oli valtio

NSO joutui Yhdysvaltain kauppaministeriön mustalle listalle marraskuussa 2021. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdysvaltalaiset yritykset eivät enää saa myydä teknologiaansa NSO:lle.

EU puolestaan on vaatinut koko ohjelman kieltämistä. NSO Group ei ole kuitenkaan ainoa alan toimija. Israelissa on ainakin yksi toinen yritys, joka tarjoaa vastaavaa ohjelmaa.