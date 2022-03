Uusi WithSecure keskittyy yritysten tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen.

F-Secure on ilmoittanut muuttavansa Helsingin Jätkäsaaren Wood City -toimistokompleksiin vuonna 2024. Yhtiön nykyistä pääkonttoria Ruoholahdessa rakennettiin vielä vuonna 2001.

Helsingissä pääkonttoriaan pitävä, vuonna 1988 Data Fellowsina perustettu tietoturvayhtiö F-Secure on ilmoittanut jakautuvansa kahdeksi yhtiöksi. Tänään pitämässään tilaisuudessa kerrottiin uuden, WithSecureksi nimetyn yhtiön tulevaisuudesta.

WithSecure keskittyy yritysasiakkaisiin ja kyberturvallisuuteen. Sen tuotteita ovat pilvipohjainen ja älykäs päätelaitesuojaus, sisällönsuojaus pilvipalveluissa, hallittu tietoturvahyökkäysten esto-, tunnistus- ja torjuntapalvelu sekä kyberturvallisuuden konsultointi.

Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu muun muassa teleoperaattorien kaltaisia kriittisen toimialan yrityksiä. Sen toimitusjohtajana toimii Juhani Hintikka.

F-Securen perustaja ja WithSecuren hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa perusteli jakautumista kuluttaja- ja yritysasiakaspuolen hyvällä kasvulla, paremmalla mahdollisuudella palvella asiakkaita sekä nopeammalla reagoinnilla. Sekä F-Securen kuluttaja- että yritysliiketoiminta ovat ylittäneet 100 miljoonan euron liikevaihdon.

Teknisesti muutos toteutuu siten, että F-Secure uudelleennimetään WithSecureksi. Myöhemmin yhtiöstä eriytetään kuluttajaliiketoimintaan erikoistunut F-Secure Corporation, jonka toimitusjohtajana toimii Timo Laaksonen. Kuluttajien tietoturvatuotteet ja palvelut jatkavat F-Secure-tuotemerkin alla.

Tilaisuudessa puhunut WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen nimesi uuden yhtiön tärkeimmäksi tehtäväksi näkyvyyden tarjoamisen asiakkaille omissa järjestelmissään.

– Laitteiden suojaaminen on tärkeää, mutta näkyvyys on tärkeämpää. Pilvipalveluiden myötä jako internetin ja sisäverkon välillä on mennyttä. Kun asiakas tietää, miltä järjestelmä näyttää normaalisti, hän voi havaita myös poikkeukset, Hyppönen sanoi.

WithSecuressa jatkossa työskentelevä Hyppönen ei ole koskaan vaihtanut työpaikkaa, mutta yritykset hänen ympärillään ovat vaihtuneet. Hän aloitti Data Fellowsin tytäryhtiö DF-Datan palkkalistoilla, minkä jälkeen palkan maksoi Data Fellows. Yhtiö muutti myöhemmin nimensä F-Secureksi ja nyt WithSecureksi.