Mitä ilmeisimmin VKontakten pääkäyttäjätunnus levitti sodanvastaista sanomaa.

Ukrainaa tukevat hakkerit ovat iskeneet Venäjän suurimpaan sosiaalisen median palveluun VKontakteen. Palvelun nimissä sunnuntai-iltana jaetussa viestissä luetellaan Venäjän väitettyjä tappioita, siviiliuhrien määriä ja vakuutetaan ukrainalaisten taistelutahtoa.

Asiasta kertovat monet uutislähteet, muun muassa Nexta ja Meduza. Lisäksi verkossa kiertää monia tekstistä eri laitteilla ja asetuksilla otettuja kuvakaappauksia.

Verkkoon levinneissä kuvissa viestiä levittää VKontakten pääkäyttäjätunnus, jolla on 12,4 miljoonaa seuraajaa. Ei ole kuitenkaan tiedossa, moniko on todellisuudessa nähnyt viestin tai miten tunnukseen on päästy käsiksi.

Viestissä kerrotaan Venäjän joukkojen tuhonneen yli 3500 siviilikohdetta ja surmanneen yli 5000 siviiliä, mukaan luettuina 100 lasta. Venäjän tappioiksi viestissä väitetään 11 000 kuollutta, kymmeniä tuhansia haavoittuneita ja 560 sotavankia. Lisäksi Venäjän sanotaan jättävän kuolleensa taistelukentille ja maan talouden olevan romahtamispisteessä.

Viestissä kehotettiin venäläisiä menemään kaduille ja toreille protestoimaan, sillä ”vain he voivat lopettaa sodan”.

Viesti loppuu väitteeseen siitä, että VKontakten käyttäjätietokanta olisi varastettu kokonaisuudessaan, ja Z-kirjaimen profiilikuvakseen vaihtaneet hyökkäyksen tukijat joutuisivat vastuuseen teoistaan. Väitteelle ei ole esitetty todisteita, ja kyse saattaa olla säikyttelystä.

Viesti ei ole sävyltään erityisen hienovarainen tai psykologisen taitavasti laadittu, kuten viime viikolla nähty Arnold Schwarzeneggerin tervehdys venäläisille.

Lue lisää: Arnold Schwarzenegger julkaisi henkilö­kohtaisen viestin Venäjän kansalle – lue puhe sanasta sanaan

Monen länsimaisen sosiaalisen median, kuten Facebookin, Instagramin ja Twitterin toiminta Venäjällä on estetty. VKontakte on täysin venäläinen.