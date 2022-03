Ukrainassa riehuva kybersota ei ole juuri näkynyt Suomen verkoissa. Viranomainen painottaa kuitenkin varautumisen tärkeyttä.

Suomen verkoissa on ollut tavallista rauhallisempaa samaan aikaan, kun Ukrainassa käydään tavanomaisen sodan lisäksi kybersotaa.

Vaikka Ukrainassa käydään sotaa, johon liittyy vahva kyberelementti, Suomessa verkkojen turvallisuuden tilanne on vakaa ja verkot toimivat normaalisti, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus Kybersää-katsauksessaan.

Keskimäärin kuukauden aikana on noin 6 merkittävää toimintahäiriötä. Nyt niiden määrä on ollut pienempi. Viranomainen kuitenkin huomauttaa, että tilanne voi muuttua nopeasti.

– Organisaatioiden kyberturvallisuuden varautuminen on syytä laittaa kuntoon hyvän sään aikana, koska ilmiöt voivat näkyä nopeina ja ennakoimattomina muutoksina, Kyberturvallisuuskeskus kirjoittaa.

Kybersodan vaikutukset Suomeen voivat toteutua kahdella tavalla. Muun muassa Huoltovarmuuskeskus on varoittanut, että on olemassa mahdollisuus, että Suomi joutuu suoran kyber- ja hybridivaikuttamisen kohteeksi.

Toinen mahdollisuus ovat oheisvahingot, jotka voivat kohdistua Suomeenkin.

– Organisaatioiden, joilla on toimintaa tai liittymäpintoja Ukrainaan, on syytä varautua Ukrainassa tapahtuvien kyberhyökkäysten seurannaisvaikutuksiin. Myös tahattomat sivuosumat ovat mahdollisia, Kyberturvallisuuskeskus kirjoittaa.

Palvelunestohyökkäyksiä on Suomessa ollut vain vähän. Helmikuun alussa Nordean palvelut lamauttanut hyökkäys oli näkyvä poikkeus.

Lue lisää: Verkkohyökkäys kaatoi Nordean palvelut – näin pankki kommentoi

Lue lisää: Näin pääset viran­omais­palveluihin, kun pankki­tunnukset eivät toimi – mieti, ottaisitko käyttöön

Viranomainen ei ota hyökkäyksen lähteeseen kantaa. Lähdeosoitteiden takana voi olla saastunut laite, joka on osa hyökkäyksessä käytettyä bottiverkkoa.

– Palvelunestohyökkäyksiä ei voida automaattisesti liittää osaksi Ukrainan tapahtumia tai osaksi niiden heijastevaikutuksia, viranomainen kirjoittaa.

Ukrainan sodassa palvelunestohyökkäyksiä on nähty runsaasti puolin ja toisin. Ukrainassa niitä on osunut etenkin finanssisektorille. Venäjällä kohteena on ollut etenkin tiedonvälitys.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan palvelunestohyökkäykset ovat vakiintuneet osaksi sodankäyntiä, sillä niillä voidaan lamauttaa tärkeitä palveluja ja aiheuttaa hämmennystä. Ihmiset ovat tottuneet, että verkkopalvelut ovat aina saatavilla.

Ukrainaan hyökätään myös kyberaseilla, tässä tapauksessa tietoja tuhoavilla haittaohjelmilla. Niitä on tähän mennessä tunnistettu ainakin 4 erilaista. Tuhoajista käytetään nimiä WhisperGate, HermeticWiper, IsaacWiper ja CaddyWiper. Hyökkäykset ovat alkaneet jo tammikuussa ja jatkuvat yhä.