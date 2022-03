Näin Venäjä iskee nyt Ukrainan hakkereita vastaan

”Ukrainan IT-armeijan” Telegram-kanavilla on myös Venäjän intressejä edistävää väkeä.

Ukrainaan hyökännyt Venäjä on aloittanut uuden haittaohjelmakampanjan Telegramissa Ukrainan puolesta toimivia vapaaehtoishakkereita vastaan. Haittaohjelmasta varoitetaan Venäjää vastaan kyberiskuja tekevän ”Ukrainan IT-armeijan” englanninkielisellä Telegram-kanava.

– Vihollisemme on käynnistänyt uuden haittaohjelmakampanjan, joka käyttää hyväkseen kaikkia niitä hyviksiä, jotka haluavat auttaa IT Army of Ukrainen kybersodankäyntiä, kanavalla varoitettiin keskiviikon vastaisena yönä.

Viestissä ei annettu yksityiskohtia haittaohjelmasta. Samassa viestissä varoitettiin niin sanotuista trolleista, eli nettihäiriköistä, jotka ovat voineet tunkeutua Telegram-kanaville ja chatteihin. Vaikka kanavaa moderoidaan tarkasti, aina on mahdollista, että trolleja pääsee seulan lävitse.

Kanavia on useita, ja niille voi liittyä kuka tahansa. Epäilemättä läsnä on myös Venäjän tiedustelupalvelu.

Kyseessä ei ole ensimmäisistä iskuista Ukrainaa auttavia hakkereita vastaan. Bleeping Computer kertoi viime viikolla, että näille yritettiin jaella palvelunestohyökkäystyökaluksi naamioitua haittaohjelmaa. Todellisuudessa ohjelma varasti uhriensa koneilta salasanoja ja käyttäjätunnuksia.

Viestissä annetaan tiukkoja ohjeita kanavan jäsenille. Mitään verkkolinkkien kautta tarjottavia ohjelmia ei tule asentaa huoletta. Tuntemattomiin ohjelmiin tulee suhtautua äärimmäisen varovasti ja etenkin suljetun koodin ohjelmat tulee ensin tarkistaa virustorjuntaohjelmalla ja testata sitten virtuaalikoneessa. Epäillyistä trolleista tulee tehdä ilmoitus.

– Kyberturvallisuus on vakava asia, etkä voi laskea suojauksiasi koskaan, viesti korostaa.

Ukrainan IT-armeija on keskeinen kanava, jonka kautta hakkerit ympäri maailman ovat suorittaneet kyberiskuja Venäjää vastaan. Tyypillisesti ne ovat olleet verkkopalveluja häiritseviä palvelunestohyökkäyksiä.

Kanavalla annettiin myös varoitus siitä, että venäläisiä verkkopalveluita vastaan tehtyjen palvelunestohyökkäysten teho on laskenut. Syy on siinä, että tällä hetkellä Venäjä suodattaa tehokkaasti Ukrainasta tulevaa verkkoliikennettä.

Hyökkäyksien tekijöitä on kehotettu siirtymään vpn-palveluihin, joiden ulostulopisteet ovat Venäjällä tai muissa IVY-maissa eli entisissä Neuvostoliiton maissa (pois lukien Baltian maat).

Muuten venäläiskohteiden maalittaminen kanavalla jatkuu entiseen malliin. Parin viime päivän aikana kohteena ovat olleet pankit ja muut maksupalvelut, muun muassa itäisessä Euroopassa laajalti käytetty KoronaPay.

Hakkerointiin on osallistunut myös suomalaisia. Aiemmin on varoitettu, että pelkkä osallistuminen voi asettaa hakkerit myöhemmin vaaraan, jos he esimerkiksi jonain päivänä matkustavat Venäjälle. Lisäksi hakkerointi voi periaatteessa rikkoa lakia.