Yleinen tapa piilottaa tietoja kuvasta voi olla vaarallinen – toimi näin

Yleinen tapa vaikkapa rekisterinumeron piilottamiseksi on helposti ohitettavissa.

Jaat valokuvan uudesta autostasi sosiaalisessa mediassa, mutta varmuuden vuoksi piilotat sinut paljastavan rekisterinumeron sumentamalla sen jossakin kuvankäsittelyohjelmassa. Tai sometat kuvia illanvietostasi kavereiden kanssa, mutta muutat heidän naamansa pikselimössöksi heidän yksityisyytensä varjelemiseksi. Niin tai näin, saatoit tehdä virheen.

Lifehacker-verkkosivusto varoittaa luottamasta erilaisiin suodattimiin, joilla arkaluonteista tekstiä tai muuta kuvan sisältöä voidaan hämärtää. Nämä muokkaukset voi olla mahdollista perua, ja alkuperäinen kuva voidaan palauttaa paljastaen vaikkapa luottokortin numeron tai kotiosoitteen.

Mitä pikselöityyn tekstiin tulee, sen selvittämiseksi on nyt saatavilla uusi ilmainen työkalu. Sen nimi on Unredacter ja sen kehittäjä Dan Petro varoittaa koskaan käyttämästä pikselöintiä tekstin salaamiseksi.

– Joskus ihmiset yrittävät olla nokkelia ja käyttävät jotain poistotekniikkaa, kuten sumentamista, kiertämistä tai pikselöintiä. Mutta tämä on virhe, Petro kirjoittaa.

Unredacter toimii varoituksena siitä, mitä tekstin huonosta piilottamisesta voi seurata. On mahdollista, että rikollisilla on ollut vastaavia apuvälineitä käytössään jo aikaisemmin ja toki heilläkin on nyt pääsy tähän uuteen työkaluun.

Tasainen musta väri on paras tapa piilottaa arkaluonteiset tiedot. Huomaa, että kuvissasi voi olla muita yksityiskohtia, kuten ympäristö, joista esimerkiksi sijainnin voi päätellä.

Miten arkaluonteiset kohdat, kuten teksti tai naamat sitten pitäisi poistaa? Yksinkertaisesti maalaamalla niiden yli. Avaa kuva esimerkiksi Windowsin Paintissa tai käsittele sitä Android- tai iPhone-puhelimen työkaluilla. Tasainen väri piilotettavan kohdan päällä on tehokas tapa estää tietojen paljastuminen.

Useimpien puhelimien kuvankatselusovellus päästää helposti maalaamaan kuvien päälle, ja halutun kohdan saa piiloon sekunneissa. Toinen mahdollisesti turvallinen vaihtoehto on laittaa tarroja piilotettavan kohdan päälle. Sen sijaan sovelluksesta löytyvää mosaiikkioptiota kannattaa välttää. Se pikselöi valitun kohdan ja sen peruuttaminen voi siis onnistua jälkikäteen.

– Meillä on pitkäaikainen käytäntö, jonka mukaan ainoa tapa piilottaa tekstiä turvallisesti on käyttää mustia palkkeja, tietoturvayhtiö Bishop Foxissa työskentelevä Petro toteaa.