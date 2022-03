Teboilin verkkosivuilla on pelottava ilmoitus – tästä on kyse

Venäjän aloittaman Ukrainan sodan jälkeen myrskyyn joutuneen Teboilin verkkosivut antavat turvallisuusvaroituksen. Asialla ei ole mitään tekemistä Ukrainan sodan kanssa.

Viime päivinä Ukrainan sodan vuoksi negatiivista julkisuutta saaneen Teboil-huoltoasemaketjun verkkosivut ovat alkaneet antaa virheilmoitusta. Verkkosivujen ilmoituksella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että Teboilin omistaa venäläinen Lukoil-konserni ja sitä on vaadittu boikotoitavaksi.

Eri verkkoselaimilla hieman erilaiselta näyttävä ilmoitus saattaa kertoa esimerkiksi, että ”hakkerit yrittävät varastaa henkilökohtaisia tietojasi, kuten salasanojasi, viestejäsi tai luottokorttitietojasi”.

Ilmoituksessa on todellisuudessa kyse siitä, että Teboilin verkkosivujen varmenne on vanhentunut.

Verkkosivun varmenne on digitaalinen allekirjoitus, joka kertoo, että nettiyhteys on todella otettu aiottuun kohteeseen – tässä tapauksessa Teboilin verkkosivuihin. Tämä vaikeuttaa verkkosivujen väärentämistä. Varmenteet myönnetään määräajaksi, eli ne on uusittava säännöllisesti.

SSL-sertifikaateiksi kutsuttuja varmenteita käytetään https-salatuilla verkkosivuilla. Suojaus mahdollistaa sen, ettei kolmas osapuoli voi selvittää, mitä tietoa verkkosivun ja käyttäjän tietokoneen tai mobiililaitteen välillä liikkuu.

Kun varmenne on vanhentunut, ei voida sataprosenttisella varmuudella sanoa, että toisessa päässä on se taho, joka siellä pitäisikin olla. Tämän vuoksi verkkoselaimet antavat varmuuden vuoksi asiasta varoituksen.

IS on pyytänyt asiasta kommenttia Teboililta.