Venäjän epäiltyjen kyberoperaatioiden vähäistä määrää Ukrainan sodassa on ihmetelty. Yksi sellainen kohdistui satelliittinettiyhteyksiin, kertoo Der Spiegel.

Venäjän aloittaman Ukrainan-sodan alkupäivinä tapahtunut laaja Viasatin satelliittiyhteyksien toimintahäiriö on paljastumassa kyberhyökkäykseksi. Isku kohdistui satelliittipohjaisiin internet-yhteyksiin, ja toteutettiin reitittimet toimintakyvyttömäksi tekevällä ohjelmistopäivityksellä, kertoo saksalaisiin hallituslähteisiin tukeutuva Der Spiegel.

Hyökkäyksen kohteena oli Viasatin KA-SAT-palvelu, jota käytetään runsaasti Itä-Euroopassa. Sitä käyttää myös Ukrainan armeija. Kyberhyökkäys aiheutti häiriöitä myös Saksan energiantuotannossa, sillä verkkoyhteys ainakin 3 000 tuulivoimalaan katkesi hyökkäyksessä. Tämä lienee ollut hyökkäyksen tahaton sivuvaikutus.

Oheisvahingot eivät ole harvinaisia kyberhyökkäyksissä. Vuonna 2017 Ukrainaa vastaan suunnattu NotPetya-haittaohjelma levisi maailmanlaajuiseksi, ja sen arvioidaan aiheuttaneet noin 10 miljardin dollarin vahingot.

Ukrainassa toimii parhaillaan myös Elon Muskin Starlink-yhtiön satelliittipohjainen internet-yhteys. Starlink alkoi toimittaa maahan satelliittiterminaaleja Venäjän hyökättyä. Satelliittiverkkoyhteyden käyttämisessä on kuitenkin vaaransa, sillä tukiasemat voivat toimia venäläisten havaittavissa olevana radiomajakkoina.

Julkisuudessa on ihmetelty, miksi Venäjän kybervalmistelut ovat näyttäneet loistavan poissaolollaan ennen maan armeijan hyökkäystä Ukrainaan. Syy voi olla se, että sotilaallista kyberhyökkäystä voi olla vaikea tunnistaa sellaiseksi tai asiasta halutaan vaieta.

Koska hyökkäyksiä osattiin odottaa, niihin oli myös ehditty valmistautua. Lisäksi ainakin yksi haittaohjelma tunnistettiin ja tehtiin vaarattomaksi juuri ennen Venäjän hyökkäystä.

Venäjä on iskenyt viime päivien aikana aikakin kahdesti ukrainalaisia televisioyhteyksiä vastaan ilmasta, kun sekä Kiovan että Harkovan televisiotorneja on pommitettu. Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän tavoite on saada Ukrainan väestö uutispimentoon.

Monissa osissa Ukrainaa verkkoyhteydet ovat jo lakanneet toimimasta. Tiettävästi venäläisjoukot ovat ajaneet alas verkkoja edetessään.