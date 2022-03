Kolmen tunnin operaatio: Tässäkö syy siihen, etteivät Ukrainan verkot kukistuneet kriittisellä hetkellä?

Microsoft puuttui peliin, kun Ukrainaa vastaan iskettiin tietoja tuhoavalla haittaohjelmalla, The New York Times kertoo.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen odotettiin tapahtuvan samanalaisesti maan infrastruktuuria ja taloutta lamauttavan kyberiskun kanssa. Tällaista ei ole kuitenkaan nähty oletetun kokoisena. Tässä on merkittävä syy ohjelmistoyhtiö Microsoftilla, joka antoi merkittävän panoksen Ukrainan kyberpuolustukseen hyökkäyksen aattona, The New York Times kirjoittaa.

Viime viikolla juuri Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alla Ukrainaan iskettiin entuudestaan tuntemattomalla haittaohjelmalla, jonka tarkoitus oli hävittää tietoja tietokoneista ja tehdä niistä toimintakyvyttömiä.

Hallitusta ja finanssilaitoksia vastaan suunnattu haittaohjelma havaittiin Microsoftin uhkien analytiikkakeskuksessa Seattlen lähellä. Microsoft tutki haittaohjelman nopeasti, nimesi sen FoxBladeksi ja otti yhteyttä Ukrainan kyberpuolustukseen. Kolmessa tunnissa Microsoftin virustunnistusjärjestelmät oli päivitetty estämään haittaohjelma, NYT kertoo.

Suomalaisasiantuntijat odottavat kybersodan muuttuvan jatkossa aiempaa intensiivisemmäksi.

Yksi Ukrainan käyttämä uusi keino häirinnän välttämiseksi on satelliitti-internet, joka perustuu SpaceX-yhtiön Starlink-yhteyksiin. SpaceX:n perustaja Elon Musk on lahjoittanut Ukrainalle Starlink-terminaaleja, mutta samalla on varoitettu, että käyttäjät saattavat altistua Venäjän ilmaiskuille.