Verkossa toimivat hakkerit pyrkivät ensisijaisesti nöyryyttämään Venäjää, mutta vaikutusta sotatoimiin ei ole toistaiseksi nähty.

Löyhä hakkerikollektiivi Anonymous julisti kybersodan Venäjää vastaan maan hyökättyä täysimittaisesti Ukrainaan 24. helmikuuta.

Venäjän hallituksen verkkosivut ovat olleet toistuvasti nurin. Tästä Anonymous on ottanut kunnian itselleen. Anonymous sanoo kaataneensa aiemmin myös muun muassa puolustusministeriön ja tv-kanava RT:n verkkosivustot.

Verkkosivujen kaataminen ei kuitenkaan vaikuta kriittisten järjestelmien toimimiseen, vaikka ovatkin niiden julkisivu.

Yksi Anonymousin iskuista on kohdistunut Venäjän valtiollisten tv-kanavien jakeluun internetissä. Toissa päivänä lauantaina internetin kautta jaeltujen Venäjän televisiokanavien sanottiin alkaneen näyttää ”todellista kuvaa” Ukrainasta eli pommitustuhoja ja pakolaisia. Tiettävästi isku rajoittui vain netin kautta jaeltuun televisiokuvaan.

Tavallisten venäläisten on vaikea saada tietoa sotatoimista. Maan tiedotusvälineitä on kielletty käyttämästä muuta kuin ”vahvistettua tietoa” maasta. Siihen on kuulunut muun muassa kielto käyttää sanoja hyökkäys ja sota, kertoo muun muassa The Guardian.

Myös sosiaalisen median käyttöä on rajoitettu. Twitter kertoi maanantaina Reutersin mukaan, että Venäjä estää palvelun toimintaa maassa.

Jo aiemmin venäläisten joukkojensiirtoja häirinneet valkovenäläiset kyberpartisaanit kertovat tunkeutuneensa Venäjän sotimista tukevan Valko-Venäjän rautateiden ohjausjärjestelmiin ja häirinneensä joukkojensiirtoja, kertoo Bloomberg.

Ainakin Minskin ja Orshan kaupunkien tuntumassa rautatieliikenteen kerrotaan pysähtyneen. Hakkerit vakuuttavat toteuttaneensa iskun siten, ettei siitä seuraa onnettomuusriskiä. Operaatio vaikuttaa samanlaiselta kuin tammikuun lopulla toteutettu.

Anonymousta lähellä olevat georgialaiset, itsestään GNG-nimeä käyttävät hakkerit sanovat varastaneensa suurelta venäläiseltä Sperbankilta tietoja. IS on nähnyt vuodettuja tietoja, mutta niiden käyttökelpoisuus toiminnassa Venäjää vastaan on epäselvää.

Tietoturvayhtiö Check Pointin mukaan Anonymous on myös varastanut ja vuotanut verkkoon 200 gigatavua valkovenäläisen asevalmistaja Tetraedrin dataa.

Suuri osa verkossa tehdyistä iskuista on lähinnä seiniin piirtelyyn vertautuvaa kiusantekoa. Tällainen on esimerkiksi merenkulussa käytetyn paikannusjärjestelmä AIS:n hakkerointi ja Putinin huvijahti Gracefulin asemoiminen haaksirikkoutuneena Mustalle merelle määränpäänään ”Helvetti”.

Ukrainaa vastaan on kuitenkin tehty merkittävästi enemmän kyberiskuja kuin Venäjää vastaan. Tietoturvayhtiö Check Point kertoo Ukrainan hallintoa ja sotilaskohteita vastaan tehtyjen iskujen lisääntyneet 196 prosenttia kolmen ensimmäisen sotapäivän aikana.

Vastaavasti Venäjää vastaan tehdyt ovat lisääntyneet vain 4 prosentilla, eli hakkereiden iskut eivät ole volyymiltään kovin merkittäviä.

Toistaiseksi ei juurikaan ole nähty Venäjän tekemäksi epäiltyjä kyberiskuja Ukrainan ulkopuolella. Vastaiskua saattaa kuitenkin olla tulossa myöhemmin, esimerkiksi pankkisektoria on varoitettu jo aiemmin mahdollisista Venäjän verkkohyökkäyksistä.

Ukraina on vedonnut suoraan verkossa maansa hakkereihin apua saadakseen. Maan ”IT-armeijan” Telegram-kanavalla on 175 000 tilaajaa.