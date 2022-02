Poliisi: Vastaamon uhrien tietoja käytetään rikoksiin: ”Ilmiö on erityisen vasten­mielinen”

Poliisilla on tiedossa noin sata tapausta.

Vastaamon asiakkaiden henkilötunnuksia on käytetty palveluihin rekisteröitymiseen.

Psykoterapiakeskus Vastaamon uhreihin on alettu kohdistaa rikoksia, kirjoittaa tutkinnanjohtaja, KRP:n rikosylikomisario Marko Leponen poliisin blogissa.

Poliisi on seurannut alusta asti, käytetäänkö Vastaamon varastettuja henkilötietoja rikoksiin. Poliisin mukaan tällaisia tapauksia on nyt havaittu noin sata kappaletta. Tietoja on käytetty erilaisissa rekisteröinneissä, ja niitä saatetaan käyttää esimerkiksi tilauspetosten tekemiseen.

Tästä saattaa koitua uhreille kustannuksia, ja vaikutusten laajuus voi käydä ilmi vasta huomattavan pitkän ajan kuluttua.

– Ilmiö on erityisen vastenmielinen, koska jo kertaalleen rikoksen uhriksi joutuneita ”lyödään” uudelleen, Leponen kirjoittaa.

Marko Leponen on Vastaamo-tapauksen tutkinnanjohtaja.

Poliisin mukaan suuri osa tietojen hyväksikäytöstä on havaittu palveluissa, joissa ei ole käytössä vahvaa tunnistautumista, kuten pankkitunnuksilla kirjautumista, vaan tunnistautumisessa käytetään esimerkiksi henkilötunnusta.

Poliisi pystyy seuraamaan tilannetta ainoastaan rikosilmoitusten tehneiden osalta, sillä korkein oikeus kielsi aiemmin poliisia käyttämästä asiakasrekisteriä tutkinnassa. Poliisin aiemman arvion mukaan noin 10 000 Vastaamon asiakasta ei ole tehnyt rikosilmoitusta.

– On valitettavasti kuitenkin niin, että tietomurron seurauksena vuotaneiden henkilötietojen hyväksikäyttö tulee arviomme mukaan jatkumaan, eikä keinoja sen täydelliseen pysäyttämiseen ole. Omilla toimillaan asianomistaja pystyy kuitenkin vähentämään riskiä omien henkilötietojen hyväksikäyttöön, Leponen kirjoittaa.

Ohjeet ovat tarjolla Tietovuotoapu-sivustolla.

Poliisi kehottaa Vastaamon asiakkaita sekä tekemään asiasta rikosilmoituksen että antamaan sähköisen lausuman poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.