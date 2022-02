Euroopan keskuspankki pitää mahdollisena, että Venäjä tekee verkkohyökkäyksiä pankkeja vastaan.

Euroopan keskuspankki valmistelee pankkeja mahdollisiin Venäjän valtion tukemiin verkkohyökkäyksiin, kaksi asiasta tietävää henkilöä kertoi uutistoimisto Reutersille. Syynä on kiristynyt tilanne Ukrainan rajalla ja pelko Venäjän hyökkäyksestä.

Aiemmin keskuspankki oli keskittynyt tavallisiin koronapandemian aikana kasvaneisiin huijauksiin, mutta nyt huomio on siirtynyt Venäjään, yksi lähteistä sanoi. Hänen mukaansa keskuspankki on tiedustellut pankeilta niiden suojauksista kyberiskuja vastaan. Lähteen mukaan pankit ovat tehneet kyberharjoituksia testatakseen kykyjään torjua hyökkäys.

Myös Yhdysvalloissa ollaan huolissaan. New York Department of Financial Services varoitti finanssilaitoksia tammikuussa Venäjän kostoiskuista verkossa, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan ja laukaisee Yhdysvaltain vastatoimia.

Yhtenä äärimmäisenä pakotekeinona Venäjää vastaan on nähty maan sulkeminen pois kansainvälisestä swift-maksuvälitysjärjestelmästä.

Toiset kuitenkin näkevät tilanteen valoisampana. Heihin lukeutuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, jonka mukaan kriisiä on liioiteltu. Hän syyttää Washingtonia ja tiedotusvälineitä paniikin lietsomisesta.

Ukrainan hallintoa vastaan suoritettiin äskettäin tuhoisa verkkohyökkäys, jossa tietoja hävitettiin ja useilla verkkosivuilla esitettiin teksti, jossa käskettiin ”pelkäämään ja odottamaan pahinta”. Muun muassa Ukraina on syyttänyt iskuista Venäjää.

Samoihin aikoihin Venäjä kuitenkin yllätti ja kertoi iskeneensä pahamaineista ja etenkin Yhdysvaltoja kiristyshyökkäyksillä kurittanutta REvil-kyberkoplaa vastaan.

Venäläisviranomaiset ilmoittivat ottaneensa kiinni kaikkiaan 14 henkeä epäiltynä osallisuudesta rikollisryhmän toimintaan.